Українка розповіла, скільки витратила на продукти на 3 дні в Португалії

Португалія вирізняється розташуванням на крайньому заході Європи, багатою морською історією та збереженою культурною самобутністю. Водночас життя тут потребує готовності до чималих витрат.

Своїм досвідом закупівлі продуктів авторка відео поділилася на сторінці в TikTok.

Скільки грошей доведеться витратити на продукти в Португалії?

Українка показала весь процес шопінгу "від А до Я". Під час свого походу в магазин вона насамперед зосередилася на продуктах першої необхідності.

Жінка поклала до кошика звичайну питну воду – 6 півторалітрових пляшок за 2 євро 58 центів. Також вона взяла майже кілограм курячого філе за 5 євро 28 центів. Фарш з яловичини масою 400 грамів обійшовся їй у 5 євро.

Серед інших покупок українки були також:

стейк з яловичини – 6,10 євро;

хліб – 3 євро;

palitos – 2, 50 євро;

томати черрі – 3, 99 євро;

огірок – 1, 25 євро;

цибуля – 1, 29 євро;

часник – 0, 27 євро;

мандарини – 2, 49 євро;

сливи – 1, 49 євро;

нектарини – 2, 99 євро;

молоко – 0, 89 євро;

яйця – 3, 29 євро;

солодощі – 6, 18 євро;

кава – 5, 69 євро;

морозиво – 3, 59 та 2, 49 євро.

Жінка показалі свій продуктовий шопінг на 3 дні: дивіться відео

До кошика додалися також інші побутові речі:

туалетний папір – 5, 89 євро;

одноразовий посуд для аерогриля – 5 євро;

розетки 3, 49 та 6, 99 євро;

лампочки в холодильник – 1, 99 євро.

За все українка заплатила 84, 43 євро. Якщо вирахувати зі списку розетки, то це, каже жінка, продукти сім'ї на 3 дні.

До слова, середня валова заробітна плата у Португалії становить близько 1700 – 2000 євро на місяць, тоді як "чистими" працівник отримує приблизно 1150 – 1330 євро на місяць. Мінімальна заробітна плата в країні закріплена на рівні 935 євро.

Зауважимо також, що для українців у Португалії пошук житла може стати проблемою через високі ціни та вимогу сплачувати оренду наперед за кілька місяців. Знання португальської мови також важливе для працевлаштування, а державна фінансова підтримка для українських біженців обмежена.