Автор видео поделилась своим опытом покупки продуктов на своей странице в TikTok.

Сколько денег придется потратить на продукты в Португалии?

Украинка показала весь процесс покупок "от А до Я". Во время похода в магазин она в первую очередь сосредоточилась на продуктах первой необходимости.

Женщина положила в корзину обычную питьевую воду – 6 полуторалитровых бутылок за 2 евро 58 центов. Также она взяла почти килограмм куриного филе за 5 евро 28 центов. Говяжий фарш весом 400 граммов обошелся ей в 5 евро.

Среди прочих покупок украинки были также:

говяжий стейк – 6,10 евро;

хлеб – 3 евро;

палитос – 2,50 евро;

помидоры черри – 3,99 евро;

огурец – 1,25 евро;

лук – 1,29 евро;

чеснок – 0,27 евро;

мандарины – 2,49 евро;

сливы – 1,49 евро;

нектарины – 2,99 евро;

молоко – 0,89 евро;

яйца – 3,29 евро;

сладости – 6,18 евро;

кофе – 5,69 евро;

мороженое – 3,59 и 2,49 евро.

Женщина показала свои продуктовые покупки на 3 дня: смотрите видео

В корзину также добавились другие бытовые товары:

туалетная бумага – 5,89 евро;

одноразовая посуда для аэрогриля – 5 евро;

розетки – 3,49 и 6,99 евро;

лампочки для холодильника – 1,99 евро.

За все украинка заплатила 84,43 евро. Если исключить из списка розетки, то это, по словам женщины, продукты для семьи на 3 дня.

К слову, средняя валовая заработная плата в Португалии составляет около 1700–2000 евро в месяц, тогда как "на руки" работник получает примерно 1150–1330 евро в месяц. Минимальная заработная плата в стране закреплена на уровне 935 евро.

Отметим также, что для украинцев в Португалии поиск жилья может стать проблемой из-за высоких цен и требования оплачивать аренду заранее за несколько месяцев. Знание португальского языка также важно для трудоустройства, а государственная финансовая поддержка для украинских беженцев ограничена.