Своїм досвідом закупівлі продуктів авторка відео поділилася на сторінці в TikTok.

Скільки грошей доведеться витратити на продукти в Португалії?

Українка показала весь процес шопінгу "від А до Я". Під час свого походу в магазин вона насамперед зосередилася на продуктах першої необхідності.

Жінка поклала до кошика звичайну питну воду – 6 півторалітрових пляшок за 2 євро 58 центів. Також вона взяла майже кілограм курячого філе за 5 євро 28 центів. Фарш з яловичини масою 400 грамів обійшовся їй у 5 євро.

Серед інших покупок українки були також:

стейк з яловичини – 6,10 євро;

хліб – 3 євро;

palitos – 2, 50 євро;

томати черрі – 3, 99 євро;

огірок – 1, 25 євро;

цибуля – 1, 29 євро;

часник – 0, 27 євро;

мандарини – 2, 49 євро;

сливи – 1, 49 євро;

нектарини – 2, 99 євро;

молоко – 0, 89 євро;

яйця – 3, 29 євро;

солодощі – 6, 18 євро;

кава – 5, 69 євро;

морозиво – 3, 59 та 2, 49 євро.

Жінка показалі свій продуктовий шопінг на 3 дні: дивіться відео

До кошика додалися також інші побутові речі:

туалетний папір – 5, 89 євро;

одноразовий посуд для аерогриля – 5 євро;

розетки 3, 49 та 6, 99 євро;

лампочки в холодильник – 1, 99 євро.

За все українка заплатила 84, 43 євро. Якщо вирахувати зі списку розетки, то це, каже жінка, продукти сім'ї на 3 дні.

До слова, середня валова заробітна плата у Португалії становить близько 1700 – 2000 євро на місяць, тоді як "чистими" працівник отримує приблизно 1150 – 1330 євро на місяць. Мінімальна заробітна плата в країні закріплена на рівні 935 євро.

Зауважимо також, що для українців у Португалії пошук житла може стати проблемою через високі ціни та вимогу сплачувати оренду наперед за кілька місяців. Знання португальської мови також важливе для працевлаштування, а державна фінансова підтримка для українських біженців обмежена.