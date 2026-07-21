Своїм досвідом закупівлі продуктів авторка відео поділилася на сторінці в TikTok.
Скільки грошей доведеться витратити на продукти в Португалії?
Українка показала весь процес шопінгу "від А до Я". Під час свого походу в магазин вона насамперед зосередилася на продуктах першої необхідності.
Жінка поклала до кошика звичайну питну воду – 6 півторалітрових пляшок за 2 євро 58 центів. Також вона взяла майже кілограм курячого філе за 5 євро 28 центів. Фарш з яловичини масою 400 грамів обійшовся їй у 5 євро.
Серед інших покупок українки були також:Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
- стейк з яловичини – 6,10 євро;
- хліб – 3 євро;
- palitos – 2, 50 євро;
- томати черрі – 3, 99 євро;
- огірок – 1, 25 євро;
- цибуля – 1, 29 євро;
- часник – 0, 27 євро;
- мандарини – 2, 49 євро;
- сливи – 1, 49 євро;
- нектарини – 2, 99 євро;
- молоко – 0, 89 євро;
- яйця – 3, 29 євро;
- солодощі – 6, 18 євро;
- кава – 5, 69 євро;
- морозиво – 3, 59 та 2, 49 євро.
Жінка показалі свій продуктовий шопінг на 3 дні: дивіться відео
До кошика додалися також інші побутові речі:
- туалетний папір – 5, 89 євро;
- одноразовий посуд для аерогриля – 5 євро;
- розетки 3, 49 та 6, 99 євро;
- лампочки в холодильник – 1, 99 євро.
За все українка заплатила 84, 43 євро. Якщо вирахувати зі списку розетки, то це, каже жінка, продукти сім'ї на 3 дні.
До слова, середня валова заробітна плата у Португалії становить близько 1700 – 2000 євро на місяць, тоді як "чистими" працівник отримує приблизно 1150 – 1330 євро на місяць. Мінімальна заробітна плата в країні закріплена на рівні 935 євро.
Зауважимо також, що для українців у Португалії пошук житла може стати проблемою через високі ціни та вимогу сплачувати оренду наперед за кілька місяців. Знання португальської мови також важливе для працевлаштування, а державна фінансова підтримка для українських біженців обмежена.