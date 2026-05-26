"Я досі в шоці": українка розкрила ціни на житло в Іспанії

Багато людей уявляють собі переїзд до Іспанії як таку собі нескінченну відпустку: сонце, море, прекрасна погода та одні з найнижчих у ЄС ціни. Втім, українка попереджає, що в такому випадку на мігрантів чекає розчарування.

Українка переїхала до Іспанії, а саме до Малаги, і одна річ досі її дивує – ціни на квартиру. До них вона виявилася не готова, повідомляє mariel.le.mari.

Цікаво "Окремий вид пекла": українка розповіла про медицину в Іспанії

Скільки коштує оренда житла в Іспанії?

Перед тим, як ухвалювати будь-які рішення про переїзд до Іспанії, українка радить передусім переглянути ціни на оренду там – бо вони можуть неприємно здивувати. Наприклад, у Малазі ситуація така:

квартира з однією спальнею – 800 – 1100 євро;

квартира з двома спальнями – від 1000 до 1300 євро;

квартира з трьома спальнями – 1300 – 1600 євро;

студія – 750 – 1000 євро.

Але ціни – це не єдина проблема, що виникає з житлом в Іспанії. Для того, аби знайти квартиру у цій країні, потрібно ніби пройти співбесіду: надати чимало документів з підтвердженням доходу, знанням іспанської мови.

Українка розкрила ціни на оренду в Іспанії: дивіться відео

І черги такі, що не ви вибираєте квартиру, а квартира вибирає вас. Рієлтори забирають 100% від місячної ціни; господарі просять заставу, а без контракту на роботу можуть попросити оплату на рік вперед,

– розповіла дівчина.

Вона також поділилася, що можна знайти квартиру без рієлтора – ось тільки це забирає дуже багато часу та нервів.

Та найбільший мінус для українки – це те, що ціла зарплата дорослої людини може йти на покриття оренди, а ціни ростуть щороку.

І виходить дуже дивна математика: заробляєш і одразу віддаєш. Просто щоб десь спати. Про їжу, розваги і тим більше накопичення можна одразу забути,

– поскаржилася блогерка.

Окрім того, якщо в родині в Іспанії працює лише одна людина, за словами дівчини, це перетворюється не на життя, а на "виживання".