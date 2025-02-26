Скільки потрібно заробляти у Польщі, щоб прожити без соціальної допомоги
- Для комфортного проживання одній особі в Польщі потрібно заробляти приблизно 3 500 – 4 000 злотих на місяць, що покриває основні витрати.
- Витрати включають оренду житла, харчування, комунальні послуги, транспорт, медичне страхування, освіту та розваги. Якщо є діти, то витрати значно зростають.
Рівень необхідної заробітної плати у Польщі залежать від особистих потреб. Однак якщо у вас є бодай одна дитина, то витрати автоматично значно зростають.
Якщо людина проживає сама, то її витрати будуть значно меншими. Про це пише 24 Канал.
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Оренда житла
Вартість оренди житла у Польщі залежить від населеного пункту та площі До прикладу, місячна оренда однокімнатної квартири у Варшаві може коштувати близько 3 800 злотих на місяць. А квартира на 2 – 3 кімнати вже вартуватиме від 4 000 – 6 000 злотих на місяць.
У менших містах або в селах вартість оренди може бути нижчою.
Також слід врахувати комунальні витрати. Для квартири середнього розміру витрати на електроенергію, опалення, водопостачання та вивезення сміття складають приблизно 620 злотих на місяць.
Харчування
В середньому одна людина витрачає на продукти 500 – 650 злотих на місяць. Сім'я з двох дорослих – близько 1 000 – 1 300 злотих на місяць. Якщо є дитина, то це до 1500 – 2 000 злотих.
Супутні витрати
- Місячний проїзний квиток на громадський транспорт коштує близько 20 злотих.
- Також не варто забувати про мобільний зв'язок та домашній інтернет, в середньому це до 90 – 100 злотих на місяць.
- Офіційно працевлаштовані особи мають оформити медичне страхування, яке покриває більшість витрат на медичні послуги. Вартість страхування залежить від роботодавця та обраного пакета послуг.
- Плата за дитячий садок у державних закладах може бути символічною, але місць часто не вистачає. Приватні дитячі садки коштують від 1 000 до 2 500 злотих на місяць.
- Державні школи безкоштовні, але додаткові витрати на підручники, шкільне приладдя та позашкільні заняття можуть складати від 500 до 1 000 злотих на рік.
- Розваги та одяг можуть додати ще 500 – 1 000 злотих на місяць (а то й більше), залежно від способу життя та особистих потреб.
З огляду на ціни, для комфортного проживання в Польщі одній особі необхідно заробляти бодай приблизно 3 500 – 4 000 злотих на місяць. Ця сума покриває основні витрати, такі як оренда житла, харчування та транспорт.
Проте для сім'ї з однією дитиною в Польщі рекомендується мати сукупний місячний дохід не менше 7 000 – 10 000 злотих. І слід зазначити, що цей рівень доходу забезпечує лише основні потреби для прийнятного рівня життя.