1 березня, 19:49
Без розкоші та великих витрат: українка розкрила суму, щоб "виживати" в Албанії

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка, що живе в Албанії, розкрила, що родині з трьох осіб потрібно близько 3000 євро на місяць для комфортного життя, без урахування подорожей чи великих покупок.
  • Основні витрати включають оренду житла (500 євро), продукти харчування (700-1000 євро), походи в ресторани (200 євро), каву (100-200 євро) та медицину (30 євро за візит до лікаря).

Українка, що живе в Албанії, поділилася, яка сума потрібна родині, аби "вижити" у цій країні. Навіть простий стиль життя без багатьох розваг та розкоші може обійтися дорожче, ніж багато людей підозрюють.

Ціни на продукти, оренду та послуги у різних країнах можуть досить сильно відрізнятися. І попри те, що Албанія є однією з дешевших країн Європи, навіть там ціни не такі вже й низькі, повідомляє soloma.travel.

Цікаво Не про розкіш: скільки потрібно заробляти в Німеччині, щоб жити, а не виживати

Скільки грошей потрібно для життя в Албанії?

Українка розкрила витрати, які має родина з трьох людей в Албанії, і врахувала лише базові потреби. Оренда житла в цій країні обійдеться десь у 500 євро разом з комунальними послугами. А ось продукти на трьох людей обходяться десь у 700 – 1000 євро.

Хоча якщо скуплятися не у супермаркетах, а на ринках, може виходити трішки менше. Ну і це без врахування походів по ресторанах, 
– поділилася дівчина. 

В Албанії один похід в ресторан обійдеться приблизно в 30 євро – а на місяць пара витрачає 200 євро. Також 100 – 200 євро йде на покупку кави поза домом: в середньому вартість кави з собою в Албанії – 2 євро. 

  

Українка розповіла про ціни в Албанії: дивіться відео

До базових потреб блогерка зараховує і медицину. Українці в цій країні зазвичай відвідують приватних лікарів, і за один візит потрібно заплатити орієнтовно 30 євро. У випадку дівчини до обов'язкових витрат також входить приватна англомовна школа, яка обходиться у 500 євро на місяць.

Орієнтовно на місяць потрібно десь від 3000 євро, щоб комфортно жити тут. І, звісно, це без урахування подорожей чи великих покупок, 
– додала дівчина. 

До слова, мінімальна зарплата в Албанії станом на 1 січня 2026 року складає 50 000 албанських лек – тобто приблизно 516 євро, пише Remote people

