Без розкоші та великих витрат: українка розкрила суму, щоб "виживати" в Албанії

Українка, що живе в Албанії, поділилася, яка сума потрібна родині, аби "вижити" у цій країні. Навіть простий стиль життя без багатьох розваг та розкоші може обійтися дорожче, ніж багато людей підозрюють.

Ціни на продукти, оренду та послуги у різних країнах можуть досить сильно відрізнятися. І попри те, що Албанія є однією з дешевших країн Європи, навіть там ціни не такі вже й низькі, повідомляє soloma.travel.

Скільки грошей потрібно для життя в Албанії?

Українка розкрила витрати, які має родина з трьох людей в Албанії, і врахувала лише базові потреби. Оренда житла в цій країні обійдеться десь у 500 євро разом з комунальними послугами. А ось продукти на трьох людей обходяться десь у 700 – 1000 євро.

Хоча якщо скуплятися не у супермаркетах, а на ринках, може виходити трішки менше. Ну і це без врахування походів по ресторанах,

– поділилася дівчина.

В Албанії один похід в ресторан обійдеться приблизно в 30 євро – а на місяць пара витрачає 200 євро. Також 100 – 200 євро йде на покупку кави поза домом: в середньому вартість кави з собою в Албанії – 2 євро.

До базових потреб блогерка зараховує і медицину. Українці в цій країні зазвичай відвідують приватних лікарів, і за один візит потрібно заплатити орієнтовно 30 євро. У випадку дівчини до обов'язкових витрат також входить приватна англомовна школа, яка обходиться у 500 євро на місяць.

Орієнтовно на місяць потрібно десь від 3000 євро, щоб комфортно жити тут. І, звісно, це без урахування подорожей чи великих покупок,

– додала дівчина.

До слова, мінімальна зарплата в Албанії станом на 1 січня 2026 року складає 50 000 албанських лек – тобто приблизно 516 євро, пише Remote people.

