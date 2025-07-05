"Жити на ці гроші дуже важко": британка оцінила ціни в Україні

Британка Еллі, яка проживає в Одеській області, зауважила, що життя в Україні досить дороге. Тобто якщо тут працювати та жити, а не бути просто туристом з іншої країни.

Еллі помітила, що для того, щоб гарно жити в Україні, потрібно дуже старатися. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю британки з Марічкою Падалко.

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Британка про ціни в Україні

Іноземка зазначила, що для того, щоб жити в Україні "якісно", потрібно багато працювати, а особливо у невеликих містах.

Всі кажуть: "О, Україна така дешева – можна дозволити собі все". Звісно, якщо приїхати з Англії на відпочинок, то так, це дешево. Але якщо ти живеш тут постійно – зовсім інше жити тут,

– сказала вона.

Жінка вважає, що найкращий вихід заробити в Україні – запустити власний бізнес.

Тому що, я зауважила Еллі, на звичайних роботах, де люди працюють за стандартним графіком, зазвичай невеликі зарплати. "Жити на ці гроші дуже важко", – підсумувала вона.

До слова, нещодавно українець порівняв ціни в Україні та Австралії. Різниця шокувала користувачів соцмереж.