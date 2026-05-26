Вже вдруге за останні дні: у Румунії ведмідь увірвався до готелю та блукав поверхами серед ночі

На популярному гірськолижному курорті Пояна-Брашов у Румунії ведмідь проник до готелю. Він вибив вхідні двері та пошкодивши частину будівлі.

Хижак піднявся сходами, намагався відчинити інші двері та блукав поверхами. Про це пише PROTV.

Що відомо про вторгнення ведмедя?

Інцидент стався у ніч проти 24 травня на курорті Пояна-Брашов, одному з найпопулярніших туристичних центрів румунських Карпат. За інформацією місцевих ЗМІ, ведмідь зміг відчинити двері до будівлі готелю та проник усередину.

Після цього тварина піднялася сходами на верхні поверхи й почала досліджувати приміщення, намагаючись відкрити інші двері. Очевидці розповідають, що ведмідь поводився впевнено та цілеспрямовано. Тварина смикала дверні ручки кігтями та зубами, а також пошкодила кілька дверей у житловому блоці.

У якийсь момент хижак завагався біля одного з входів, після чого припинив пошуки та залишив будівлю. Працівники готелю одразу звернулися до служби 112 та викликали правоохоронців. На місце прибув змішаний патруль із жандарма та поліцейського, однак ведмідь уже втік.

У звіті правоохоронців зазначили, що тварини на місці не виявили, проте на дверях залишилися характерні сліди злому та пошкодження. Співробітники готелю заявили, що фактично самостійно забезпечували безпеку гостей до самого ранку.

За їхніми словами, вони неодноразово телефонували в екстрені служби, однак спеціалізована бригада так і не прибула вчасно. Персонал був змушений контролювати ситуацію власними силами, аби не допустити паніки серед туристів.

Місцеві мешканці кажуть, що подібні випадки у регіоні вже перестають бути рідкістю. Повідомлення про появу ведмедів у Брашові та навколишніх районах надходять практично регулярно. Лише кілька тижнів тому одного з ведмедів помітили біля підніжжя гори Тампа, після чого він вибіг просто на вулиці центральної частини міста.

Чому місцева влада стикнулася із критикою?

Експерти пояснюють таку поведінку хижаків тим, що ведмеді дедалі частіше асоціюють людей із легкодоступною їжею.

Представник WWF Румунія Крістіан Ремус Папп наголосив, що ведмеді є дуже розумними тваринами, які швидко запам’ятовують місця, де можна знайти харчові відходи. Якщо тварина одного разу отримала їжу поблизу людей, вона постійно повертатиметься до таких місць.

Фахівці також критикують систему поводження зі сміттям у туристичних районах. За їхніми словами, багато контейнерів не захищені від диких тварин, що фактично приваблює ведмедів до готелів, будинків і ресторанів. Через це хижаки дедалі сміливіше заходять у міста та курортні населені пункти.

Екологічні організації закликають владу посилити профілактичні заходи замість реагування вже після інцидентів. Активісти пропонують відловлювати ведмедів, які регулярно наближаються до людей, встановлювати на них GPS-нашийники та контролювати їхнє пересування.

Також йдеться про необхідність створення спеціальної системи моніторингу в туристичних районах Карпат.

Скільки ведмедів у Румунії?

За даними останнього перепису популяції, у Румунії проживає майже 13 тисяч ведмедів – це одна з найбільших популяцій бурих ведмедів у Європі.

Після запровадження обмежень на полювання кількість конфліктів між людьми та дикими тваринами значно зросла. Румунські медіа повідомляють, що за останні дев’ять років у країні зафіксували сотні нападів ведмедів: понад 260 людей отримали травми, а ще 20 загинули.

Через це жителі гірських регіонів і представники туристичного бізнесу дедалі частіше вимагають від влади конкретних рішень. Вони наголошують, що ситуація вже становить загрозу не лише для місцевих мешканців, а й для туристів, які відпочивають на популярних курортах.