Хищник поднялся по лестнице, пытался открыть другие двери и бродил по этажам. Об этом пишет PROTV.

Что известно о вторжении медведя?

Инцидент произошел в ночь на 24 мая на курорте Пояна-Брашов, одном из самых популярных туристических центров румынских Карпат. По информации местных СМИ, медведь смог открыть дверь в здание отеля и проник внутрь.

После этого животное поднялось по лестнице на верхние этажи и начало исследовать помещение, пытаясь открыть другие двери. Очевидцы рассказывают, что медведь вел себя уверенно и целенаправленно. Животное дергало дверные ручки когтями и зубами, а также повредило несколько дверей в жилом блоке.

В какой-то момент хищник замешкался возле одного из входов, после чего прекратил поиски и покинул здание. Работники отеля сразу обратились в службу 112 и вызвали правоохранителей. На место прибыл смешанный патруль из жандарма и полицейского, однако медведь уже убежал.

В отчете правоохранителей отметили, что животные на месте не обнаружили, однако на дверях остались характерные следы взлома и повреждения. Сотрудники отеля заявили, что фактически самостоятельно обеспечивали безопасность гостей до самого утра.

По их словам, они неоднократно звонили в экстренные службы, однако специализированная бригада так и не прибыла вовремя. Персонал был вынужден контролировать ситуацию собственными силами, чтобы не допустить паники среди туристов.

Местные жители говорят, что подобные случаи в регионе уже перестают быть редкостью. Сообщения о появлении медведей в Брашове и окружающих районах поступают практически регулярно. Лишь несколько недель назад одного из медведей заметили у подножия горы Тампа, после чего он выбежал прямо на улицы центральной части города.

Почему местные власти столкнулись с критикой?

Эксперты объясняют такое поведение хищников тем, что медведи все чаще ассоциируют людей с легкодоступной пищей.

Представитель WWF Румыния Кристиан Ремус Папп отметил, что медведи являются очень умными животными, которые быстро запоминают места, где можно найти пищевые отходы. Если животное однажды получило пищу вблизи людей, оно постоянно будет возвращаться к таким местам.

Специалисты также критикуют систему обращения с мусором в туристических районах. По их словам, много контейнеров не защищены от диких животных, что фактически привлекает медведей к отелям, домам и ресторанам. Из-за этого хищники все смелее заходят в города и курортные населенные пункты.

Экологические организации призывают власти усилить профилактические меры вместо реагирования уже после инцидентов. Активисты предлагают отлавливать медведей, которые регулярно приближаются к людям, устанавливать на них GPS-ошейники и контролировать их передвижение.

Также речь идет о необходимости создания специальной системы мониторинга в туристических районах Карпат.

Сколько медведей в Румынии?

По данным последней переписи популяции, в Румынии проживает почти 13 тысяч медведей – это одна из крупнейших популяций бурых медведей в Европе.

После введения ограничений на охоту количество конфликтов между людьми и дикими животными значительно возросло. Румынские медиа сообщают, что за последние девять лет в стране зафиксировали сотни нападений медведей: более 260 человек получили травмы, а еще 20 погибли.

Поэтому жители горных регионов и представители туристического бизнеса все чаще требуют от властей конкретных решений. Они отмечают, что ситуация уже представляет угрозу не только для местных жителей, но и для туристов, которые отдыхают на популярных курортах.