Як відсвяткувати Великдень в Європі: 6 яскравих варіантів

Великдень – одне з найулюбленіших свят в Європі. Кожна країна відзначає його по-своєму, тож кожен напрямок – це особливий та унікальний досвід.

У деяких містах атмосфера на Великдень вартує того, щоб туди поїхати. Про це пише 24 Канал. Дивіться також Замість верби – пальма: як у Польщі святкують Великдень Куди можна поїхати на Великдень в Європі Севілья, Іспанія . У Пасхальний тиждень в місті відбуваються грандіозні процесії з барабанами та пахощами. Люди ходять у традиційних костюмах, а вулиці прикрашають фігурами святих.

. У Пасхальний тиждень в місті відбуваються грандіозні процесії з барабанами та пахощами. Люди ходять у традиційних костюмах, а вулиці прикрашають фігурами святих. Ватикан . Папа Римський проводить святкову месу на площі Святого Петра. Це справжня подія для тисяч паломників.

. Папа Римський проводить святкову месу на площі Святого Петра. Це справжня подія для тисяч паломників. Краків, Польща. Насправді атмосфера дуже подібна до української, тож це хороший варіант для тих, хто скучив за домом. Люди святять кошики та куштують традиційні страви. Також в центрі міста проводять святкові ярмарки.

Великодній ярмарок у Кракові / ua.lovekrakow.pl Прага, Чехія . Чеські традиції ніби й схожі на наші, але особливі. Там теж роблять гарні писанки, але прикрашають до свята дерева та сади, що ще більше створює казкову атмосферу. Традиційна святкова кухня відрізняється, тож її цікаво скуштувати.

. Чеські традиції ніби й схожі на наші, але особливі. Там теж роблять гарні писанки, але прикрашають до свята дерева та сади, що ще більше створює казкову атмосферу. Традиційна святкова кухня відрізняється, тож її цікаво скуштувати. Афіни, Греція . Великдень там святкують дуже яскраво. Атмосфера схожа до нашої, оскільки там православна церква, однак з грецьким колоритом – з феєрверками та свічками.

. Великдень там святкують дуже яскраво. Атмосфера схожа до нашої, оскільки там православна церква, однак з грецьким колоритом – з феєрверками та свічками. Зальцбург, Австрія. Там збереглось багато старовинних великодніх звичаїв. В період святкувань у місці відбуваються концерти та "пасхальні" базари.