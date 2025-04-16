В некоторых городах атмосфера на Пасха стоит того, чтобы туда поехать. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Вместо вербы – пальма: как в Польше празднуют Пасху: как в Польше празднуют Пасху

Куда можно поехать на Пасху в Европе

  • Севилья, Испания. В Пасхальную неделю в городе проходят грандиозные процессии с барабанами и благовониями. Люди ходят в традиционных костюмах, а улицы украшают фигурами святых.
  • Ватикан. Папа Римский проводит праздничную мессу на площади Святого Петра. Это настоящее событие для тысяч паломников.
  • Краков, Польша. На самом деле атмосфера очень похожа на украинскую, поэтому это хороший вариант для тех, кто соскучился по дому. Люди святят корзины и пробуют традиционные блюда. Также в центре города проводят праздничные ярмарки.

Пасха в Кракове
Пасхальная ярмарка в Кракове / ua.lovekrakow.pl

  • Прага, Чехия. Чешские традиции вроде и похожи на наши, но особые. Там тоже делают красивые писанки, но украшают к празднику деревья и сады, что еще больше создает сказочную атмосферу. Традиционная праздничная кухня отличается, поэтому ее интересно попробовать.
  • Афины, Греция. Пасху там празднуют очень ярко. Атмосфера похожа на нашу, поскольку там православная церковь, однако с греческим колоритом – с фейерверками и свечами.
  • Зальцбург, Австрия. Там сохранилось много старинных пасхальных обычаев. В период празднования в месте происходят концерты и "пасхальные" базары.