В некоторых городах атмосфера на Пасха стоит того, чтобы туда поехать. Об этом пишет 24 Канал.
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Куда можно поехать на Пасху в Европе
- Севилья, Испания. В Пасхальную неделю в городе проходят грандиозные процессии с барабанами и благовониями. Люди ходят в традиционных костюмах, а улицы украшают фигурами святых.
- Ватикан. Папа Римский проводит праздничную мессу на площади Святого Петра. Это настоящее событие для тысяч паломников.
- Краков, Польша. На самом деле атмосфера очень похожа на украинскую, поэтому это хороший вариант для тех, кто соскучился по дому. Люди святят корзины и пробуют традиционные блюда. Также в центре города проводят праздничные ярмарки.
Пасхальная ярмарка в Кракове / ua.lovekrakow.pl
- Прага, Чехия. Чешские традиции вроде и похожи на наши, но особые. Там тоже делают красивые писанки, но украшают к празднику деревья и сады, что еще больше создает сказочную атмосферу. Традиционная праздничная кухня отличается, поэтому ее интересно попробовать.
- Афины, Греция. Пасху там празднуют очень ярко. Атмосфера похожа на нашу, поскольку там православная церковь, однако с греческим колоритом – с фейерверками и свечами.
- Зальцбург, Австрия. Там сохранилось много старинных пасхальных обычаев. В период празднования в месте происходят концерты и "пасхальные" базары.