Замість верби – пальма: як у Польщі святкують Великдень

У Польщі Великдень називається Wielkanoc. Це одне з найважливіших свят для поляків.

Великдень у Польщі трохи відрізняється від українського, проте суть традицій залишається така сама. Про це пише 24 Канал.

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Як у Польщі святкують Великдень

За кілька тижнів до свята в країні відкривають великодні ярмарки. Однак найголовніший період починається з Вербної неділі (Niedziela Palmowa). Під час свята у костел несуть не вербу, як у нас, а так звані пальми – кольорові гілочки з трави, квітів і стрічок.

У Чистий четвер та Велику п'ятницю у костелах проводять служби, а віряни дотримуються суворого посту. Також у п'ятницю церкви розміщують фігуру "гробу Господнього" (Grób Pański), яку відвідують до воскресіння.

Їжу поляки святять вже у суботу.

Бабка – традиційна великодня випічка у Польщі / Вікіпедія

Що має бути у великодньому кошику поляків У кошики поляки кладуть яйця, ковбасу, сіль, хрін, хліб, масло у формі ягнятка (baranek) та паску.

У Великодню неділю родини збираються на святковий сніданок після закінчення ранкової служби.

Наступного дня у Польщі теж Поливаний понеділок – молодь бігає з водяними пістолетами, відрами та навіть шлангами. І зазвичай це хлопці обливають дівчат.

Зверніть увагу. У Польщі Великдень є офіційним святом, а вихідні дні – неділя та понеділок.

Також у деяких селах збереглися дуже старі обряди, як, наприклад, ходіння з "турком" – хлопцем у шоломі, який охороняє "гроб Господній".