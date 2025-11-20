В годину пік метро та трамваї стоять: в Парижі 200 000 людей без світла

У Парижі відбулися масштабні відключення електрики – і від них постраждали понад 200 тисяч людей, а також громадський транспорт.

Французькі електроперевізники заявили, що лінії метро та приміські потяги довелося зупинити – і понад 170 000 будинків спершу залишалися без електрики, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому у Парижі відбулося відключення електрики?

В четвер вранці, 20 листопада, деякі райони Парижа та сусіднього регіону постраждали від відключення електроенергії. Окрім того, що чимало будинків залишилися без світла, не працюють також і світлофори та вуличні ліхтарі. Втім, відключення було коротким і для більшості людей тривало не більше, ніж 5 хвилин.

Та кілька тисяч будинків все ще залишаються без світла, пише Euronews. Блекаут відбувся через технічний інцидент на одній з підстанцій в Іссі-ле-Муліно. Саме там керуються високовольтні електропередачі Франції.

Оператор електромережі вже вибачився за завдані незручності.

