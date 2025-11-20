В годину пік метро та трамваї стоять: в Парижі 200 000 людей без світла
- У Парижі відбулося масштабне відключення електрики, від якого постраждали понад 200 тисяч людей і громадський транспорт.
- Блекаут стався через технічний інцидент на підстанції в Іссі-ле-Муліно, і кілька тисяч будинків залишаються без світла.
У Парижі відбулися масштабні відключення електрики – і від них постраждали понад 200 тисяч людей, а також громадський транспорт.
Французькі електроперевізники заявили, що лінії метро та приміські потяги довелося зупинити – і понад 170 000 будинків спершу залишалися без електрики, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Цікаво Ледь не вилетів з вікна: італійський чиновник головою зніс 100-річний вітраж у музеї
Чому у Парижі відбулося відключення електрики?
В четвер вранці, 20 листопада, деякі райони Парижа та сусіднього регіону постраждали від відключення електроенергії. Окрім того, що чимало будинків залишилися без світла, не працюють також і світлофори та вуличні ліхтарі. Втім, відключення було коротким і для більшості людей тривало не більше, ніж 5 хвилин.
Та кілька тисяч будинків все ще залишаються без світла, пише Euronews. Блекаут відбувся через технічний інцидент на одній з підстанцій в Іссі-ле-Муліно. Саме там керуються високовольтні електропередачі Франції.
Оператор електромережі вже вибачився за завдані незручності.
Які ще новини з Франції варто знати?
Раніше ми вже розповідали, що потрібно знати про Лувр – один з найвідоміших музеїв світу, що нещодавно пограбували. Втім, мішенню для грабіжників Лувр став вже далеко не вперше. Одна з найгучніших крадіжок відбулася 1911 року – тоді з Лувру викрали Мону Лізу.
У Парижі також нещодавно оголосили незвичну лотерею – можна виграти місце на цвинтарі. Втім, для того, аби бути похованим у межах міста, потрібно буде заплатити чималу суму та відновити одну зі старих гробниць.