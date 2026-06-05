Закордон Новини про життя за кордоном В Україні нормально, а в США подивляться косо: українка розповіла про нюанси життя в Америці
5 червня, 15:55
2

В Україні нормально, а в США подивляться косо: українка розповіла про нюанси життя в Америці

Марина Блохіна
Слухати новину 01:07 хв

Українка, що живе у Штатах вже протягом певного часу, помітила чимало відмінностей між звичками українців та американців. Те, що тут видається абсолютно нормальним, у США може викликати кілька косих поглядів.

Людям, що їдуть до США – і туристам, і мігрантам, краще одразу запам'ятати кілька неписаних правил цієї країни, повідомляє mariiahapii. Українка поділилася, що може викликати нерозуміння місцевих. 

Цікаво Масово їдуть туди з Польщі: українка розповіла про нюанси популярної країни

Що може викликати здивування в американців?

Не посміхатися

В Україні багато людей ходять по вулиці без посмішки, з розслабленим обличчям. А ось в США посміхатися заведено навіть до незнайомців. 

В Америці я якось прийшла в школу, я не посміхалася – тому що в мене таке обличчя. До мене підійшла вчителька, почала випитувати, чи в мене якісь проблеми, ледь там до психолога не відвели, тому що я не посміхалася, 
– поділилася українка.

Не мати посвідчення водія

Багато українців протягом усього життя навіть не замислюються про те, аби навчитися водити автомобіль – а ось в Америці дивно не мати посвідчення вже у 16 років. Річ у тім, що інфраструктура країни побудована так, що дістатися будь-куди без власної автівки майже неможливо. 

Українка розповіла про відмінності життя в Україні та США: дивіться відео

Гуляти

В Україні прогулянки без мети – це звичне проведення часу, а ось в США на пропозицію піти прогулятися можуть подивитися косо. 

Вони або кудись ідуть прямо, вони знають, куди вони йдуть; або вони сидять вдома, 
– поскаржилася дівчина. 

Добиратися пішки

Для українців пройтися пішки 10 хвилин – це не проблема, а ось американці практично усюди добираються на транспорті, навіть якщо їхати на машині потрібно лише хвилину. 

Насолоджуватися McDonald's

Українка поділилася, що McDonald's в США дуже сильно відрізняється від того ж фастфуду, але в ЄС чи в Україні. 

Його тут трішки зневажають. Він вважається найнижчим фастфудом, який тут взагалі є. Тому що він на смак такий штучний, 
– поділилася дівчина. 

Вона розповіла, що навіть самі американці визнають, що за кордоном McDonald's значно смачніший. 

Пов'язані теми:

Новини Закордон Новини про життя за кордоном
Новини США