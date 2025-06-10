Біля берегів Хорватії поселилася небезпечна риба з отруйними шипами: фото морського "монстра"
- На східному узбережжі Адріатичного моря біля Хорватії поселилася крилатка, яка шкодить морській екосистемі та небезпечна для людей через отруйні шипи.
З червня 2024 року по січень цього року зафіксовано 122 випадки появи крилатки, що свідчить про швидке поширення цього виду.
На східному узбережжі Адріатичного моря, тобто біля берегів Хорватії, тепер живе крилатка (Pterois). Вона становить шкоду для місцевої морської екосистеми та дуже небезпечна для людей.
Раніше Pterois з'являлася в Адріатичному морі періодично, але тепер стала його постійним жителем. Про це пише 24 Канал із посиланням на повідомлення Інституту океанографії та рибальства Хорватії.
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Експерти зауважили, що починаючи з червня 2024-го по січень цього року на східному узбережжі появу цієї риби зафіксували 122 рази. Це означає, що вона там "прижилася" і швидко поширюється.
Чим небезпечна крилатка
Ця риба має дуже отруйні шипи. Якщо крилатка вжалить людину, то наслідки будуть відчутними.
Серед найлегших симптомів: біль в місці рани, парестезія, нудота, блювота, лихоманка, пітливість, діарея та головний біль.
Однак можливі й серйозні ускладнення, такі як:
- тимчасовий параліч кінцівок,
- дихальна недостатність,
- серцева недостатність.
У найгіршому випадку зустріч з цією рибою може обернутися смертю.
Тож, якщо вжалила крилатка, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою.
Уникайте цієї риби, якщо побачите її / фото Pexels
Крім того, поява крилаток негативно впливає на місцеву морську фауну. Адже це хижак, який харчується дрібною рибою, безхребетними та молюсками.
І оскільки в Адріатичному морі для крилатки поки що немає природних ворогів, то це означає, що вона ще більше розмножуватиметься.
Нагадаємо також, що в іншій морській країні, в Іспанії, виявили небезпечний вірус, який можуть передавати кліщі та мокреці.