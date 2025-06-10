Раніше Pterois з'являлася в Адріатичному морі періодично, але тепер стала його постійним жителем. Про це пише 24 Канал із посиланням на повідомлення Інституту океанографії та рибальства Хорватії.

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Експерти зауважили, що починаючи з червня 2024-го по січень цього року на східному узбережжі появу цієї риби зафіксували 122 рази. Це означає, що вона там "прижилася" і швидко поширюється.

Чим небезпечна крилатка

Ця риба має дуже отруйні шипи. Якщо крилатка вжалить людину, то наслідки будуть відчутними.

Серед найлегших симптомів: біль в місці рани, парестезія, нудота, блювота, лихоманка, пітливість, діарея та головний біль.

Однак можливі й серйозні ускладнення, такі як:

тимчасовий параліч кінцівок,

дихальна недостатність,

серцева недостатність.

У найгіршому випадку зустріч з цією рибою може обернутися смертю.

Тож, якщо вжалила крилатка, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою.



Уникайте цієї риби, якщо побачите її / фото Pexels

Крім того, поява крилаток негативно впливає на місцеву морську фауну. Адже це хижак, який харчується дрібною рибою, безхребетними та молюсками.

І оскільки в Адріатичному морі для крилатки поки що немає природних ворогів, то це означає, що вона ще більше розмножуватиметься.

Нагадаємо також, що в іншій морській країні, в Іспанії, виявили небезпечний вірус, який можуть передавати кліщі та мокреці.