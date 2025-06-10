Ранее Pterois появлялась в Адриатическом море периодически, но теперь стала его постоянным жителем. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Института океанографии и рыболовства Хорватии.

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Эксперты отметили, что начиная с июня 2024-го по январь этого года на восточном побережье появление этой рыбы зафиксировали 122 раза. Это означает, что она там "прижилась" и быстро распространяется.

Чем опасна крылатка

Эта рыба имеет очень ядовитые шипы. Если крылатка ужалит человека, то последствия будут ощутимыми.

Среди самых легких симптомов: боль в месте раны, парестезия, тошнота, рвота, лихорадка, потливость, диарея и головная боль.

Однако возможны и серьезные осложнения, такие как:

временный паралич конечностей,

дыхательная недостаточность,

сердечная недостаточность.

В худшем случае встреча с этой рыбой может обернуться смертью.

Поэтому, если ужалила крылатка, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.



Избегайте этой рыбы, если увидите ее / фото Pexels

Кроме того, появление крылаток негативно влияет на местную морскую фауну. Ведь это хищник, который питается мелкой рыбой, беспозвоночными и моллюсками.

И поскольку в Адриатическом море для крылатки пока нет естественных врагов, то это означает, что она еще больше будет размножаться.

Напомним также, что в другой морской стране, в Испании, обнаружили опасный вирус, который могут передавать клещи и мокрецы.