Скільки коштує відпочинок у Хорватії: блогерка розповіла про витрати

Українка розповіла, у скільки цього літа обійдеться відпочинок у Хорватії та поділилася витратами.

Хорватія – це досить популярна країна для відпочинку на Адріатичному морі, повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток liza.zhdanovich. Найкраще їздити туди з травня по вересень, але перед цим потрібно розрахувати бюджет.

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Скільки коштує відпочинок у Хорватії

Блогерка відпочивала у Хорватії тиждень та поділилася витратами за цей час. Найбільше грошей за її словами пішло на готель: на першій лінії моря та з триразовим харчуванням. Номер на неї, чоловіка та дитину коштував 1815 доларів, або ж 75000 гривень.

До Хорватії родина добиралася на своєму автомобілі, і на бензин на дорогу туди й назад витратили 420 доларів. Окрім того, заплатити довелося і за платні дороги – 130 доларів у дві сторони.

На їжу під час зупинок та фастфуд витратили 150 доларів.

Блогерка розповіла про витрати в Хорватії: дивіться відео

Покупка парасольки, перекуси, вода, морозиво та решта витрат, що з'являлися щодня, обійшлися всього у 300 доларів.

Всього ж за тиждень відпочинку блогерка витратила 2815 доларів, або ж 116 тисяч гривень.

До слова, раніше ми розповідали, що в Туреччині замість традиційного all inclusive з'явився AI-Light – новий пілотний проєкт у кількох готелях, що може незабаром поширитися на усю країну.