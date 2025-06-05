До уваги туристів: попередили про небезпеку на Канарських островах

На Канарських островах Іспанії випустили попередження для туристів. Крім цього, на Лансароте закрили популярний пляж.

На низці островів архіпелагу підвищений ризик лісових пожеж. Крім того, на острові Лансероте закрили один із пляжів через мікроби в океані. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Independent.

Дивіться також На популярному курорті Іспанії зафіксували небезпечний для життя вірус

Куди небезпечно їхати на Канарських островах

Головне управління з надзвичайних ситуацій уряду Канарських островів випустило попередження про загрозу лісових пожеж на островах: Ель-Єрро, Ла-Пальма, Ла-Гомера, Тенерифе і Гран-Канарія.

Наразі більш ніж 2 000 пожежників перебувають у стані готовності. Влада закликала туристів бути готовими до надзвичайних ситуацій та обережно поводитися з вогнем на відкритій місцевості.

На Канарських островах часто виникають пожежі влітку через дуже сухий клімат, та сильні вітри з Атлантичного океану, які активно роздмухують вогонь.

Зверніть увагу! Іспанію та ще кілька південних країн Європи вже охопила рекордна спека.



На Канарських островах підвищений ризик лісових пожеж / Pexels

Тим часом Canarian Weekly пише, що на острові Лансароте, у місті Плайя-Бланка, 3 червня 2025 року закрили пляж "Плайя Дорада". Проби води виявили мікробіологічне забруднення.

Місцева влада закликала людей поки що не заходити у воду. Про відкриття пляжу оголосять після того, як вода знову стане безпечною.