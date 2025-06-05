На низці островів архіпелагу підвищений ризик лісових пожеж. Крім того, на острові Лансероте закрили один із пляжів через мікроби в океані. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Independent.

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Куди небезпечно їхати на Канарських островах

Головне управління з надзвичайних ситуацій уряду Канарських островів випустило попередження про загрозу лісових пожеж на островах: Ель-Єрро, Ла-Пальма, Ла-Гомера, Тенерифе і Гран-Канарія.

Наразі більш ніж 2 000 пожежників перебувають у стані готовності. Влада закликала туристів бути готовими до надзвичайних ситуацій та обережно поводитися з вогнем на відкритій місцевості.

На Канарських островах часто виникають пожежі влітку через дуже сухий клімат, та сильні вітри з Атлантичного океану, які активно роздмухують вогонь.

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На Канарських островах підвищений ризик лісових пожеж / Pexels

Тим часом Canarian Weekly пише, що на острові Лансароте, у місті Плайя-Бланка, 3 червня 2025 року закрили пляж "Плайя Дорада". Проби води виявили мікробіологічне забруднення.

Місцева влада закликала людей поки що не заходити у воду. Про відкриття пляжу оголосять після того, як вода знову стане безпечною.