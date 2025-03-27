Популярний пляж в Європі забороняє рушники: причина вас здивує

Жодну поїздку на море не можна уявити без пляжного рушника. Проте в Європі є місце, де відпочивальникам забороняють стелити рушники на пісок.

Мовиться про один із найпопулярніших пляжів Італії Ла-Пелоза, який розташований у Сардинії. Він славиться своєю кришталево чистою водою, білим піском і знаменитою вежею 16 століття. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Чому на пляжі Ла-Пелоза заборонено стелити рушник

У 2018 році на пляжі Ла-Пелоза заборонили відпочивальникам класти рушники на пісок. Влада висловила побоювання, що туристи псують дорогоцінний ландшафт пляжу, забираючи величезну кількість піску додому. Річ у тім, що пісок дуже прилипає до рушників, а особливо вологих.

Влада наполягає на тому, щоб туристи клали рушники на солом'яний килимок, який вони можуть орендувати на місці.



На пляжі Ла-Пелоза заборонено стелити рушник / Pexels

Коли це правило лиш ввели, то місцеві жителі обурились, звинувативши тодішнього мера міста Антоніо Діану у "спробі перетворити цей район на курорт для багатих туристів".

Водночас мер заявив, що головне – захистити красу пляжу, а заборона "ґрунтується на наукових дослідженнях".

До слова, також по всій Сардинії діє закон, який забороняє приносити додому з пляжів пісок, мушлі й гальку. Це вважається кримінальним злочином, за який передбачені колосальні штрафи.