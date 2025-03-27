Говорится об одном из самых популярных пляжей Италии Ла-Пелоза, который расположен в Сардинии. Он славится своей кристально чистой водой, белым песком и знаменитой башней 16 века. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Почему на пляже Ла-Пелоза запрещено стелить полотенце

В 2018 году на пляже Ла-Пелоза запретили отдыхающим класть полотенца на песок. Власти выразили опасения, что туристы портят драгоценный ландшафт пляжа, забирая огромное количество песка домой. Дело в том, что песок очень прилипает к полотенцам, а особенно влажным.

Власти настаивают на том, чтобы туристы клали полотенца на соломенный коврик, который они могут арендовать на месте.



На пляже Ла-Пелоза запрещено стелить полотенце / Pexels

Когда это правило лишь ввели, то местные жители возмутились, обвинив тогдашнего мэра города Антонио Диану в "попытке превратить этот район в курорт для богатых туристов".

В то же время мэр заявил, что главное – защитить красоту пляжа, а запрет "основывается на научных исследованиях".

К слову, также по всей Сардинии действует закон, который запрещает приносить домой с пляжей песок, ракушки и гальку. Это считается уголовным преступлением, за которое предусмотрены колоссальные штрафы.