Готель Туреччини оштрафували через дискримінацію – відмовилися селити двох чоловіків разом
- Готель в Анталії оштрафували на 141 934 турецькі ліри за відмову селити двох чоловіків в один номер через дискримінаційну політику.
- Турецький інститут прав людини і рівності підтвердив дискримінацію та наклав максимальний штраф, керівництво готелю планує оскаржити рішення.
Готель на популярному турецькому курорті Анталія був оштрафований за дискримінацію. Це сталося після того, як адміністрація заборонила двом чоловікам проживати в одному номері.
Курортний заклад влетів на 141 934 турецькі ліри (приблизно 3,9 тисячі доларів). Що відомо про курйозну ситуацію розповідає 24 Канал з посиланням на Urfa Değişim.
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В Антальї двох чоловіків відмовилися селити в один номер
В Анталії двоє друзів-чоловіків зіткнулися з відмовою керівництва готелю, коли намагалися поселитися в одному номері під час свого перебування. Причиною відмови готель назвав свою політику, що забороняє розміщення "тільки для чоловіків".
Тоді чоловіки поскаржилися Турецькому інституту прав людини і рівності (TİHEK). Організація провела розслідування щодо готелю, яке показало, що політика була дискримінаційною, базувалася виключно на необґрунтованих припущеннях та упередженнях без жодного об'єктивного обґрунтування.
В результаті готель був покараний адміністративним штрафом у максимальному розмірі, дозволеному законом,
– йдеться у повідомленні.
У своїй заяві представники TİHEK підкреслили, що їхнє рішення відповідає принципу нульової толерантності до дискримінації. Повага до прав людини має важливе значення, й будь-яка форма дискримінації є однозначно неприйнятною.
При цьому керівництво готелю ще не зробило офіційної заяви з цього приводу. Однак джерела, близькі до керівництва, вказують на те, що вони мають намір оскаржити це рішення.