Люди розчаровуються: туристи назвали місця, в які більше нізащо не повернуться

Деякі туристичні місця настільки розпіарені, що це їм тільки шкодить. Останнім часом на найпопулярніші напрямки все частіше "прилітають" скарги від мандрівників.

Зокрема дописувачі форуму Reddit поділилися, у які міста вони більше ніколи не хочуть повертатися. Про це пише 24 Канал.

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Напрямки, куди не хочуть повертатися туристи

Зокрема один з учасників форуму розповів, що найбільше його розчарувала Аруба – невеликий острів у Карибському морі, який є самоврядною частиною Королівства Нідерланди.

Він особливо популярний серед жителів США та Канади. Однак багато людей, які повертаються з відпочинку на Арубі, кажуть, що це переоцінений напрямок, який не був вартий витрачених грошей.



На Арубу переважно їдуть відпочивальники зі США та Канади / Pexels

Також люди заявили, що їм не вподоби Монако та Сейшельські острови. За їхніми словами, там занадто завищені ціни на все. Те саме люди написали про Мальдіви, Дубай і Швейцарію.

Крім цього, один із мандрівників дуже розкритикував Єгипет.

Отримав гарячу путівку на тиждень у Шармі та взяв тури по країні. Каїр був жахливим містом з маленькими магазинами, хаосом і сміттям всюди. Пам'ятники та музеї погано доглядають до напівзруйнованого стану. Ніколи за все життя мене так не мучили. Щоразу, коли ми виходили на вулицю, це було нападом нікчемних торговців до нудоти. Я відвідав багато інших країн в Африці, Азії, Європі, Америці, і ніколи не повернуся в таке місце, як Єгипет,

– написав мандрівник.

Ще одна людина поскаржилася на хорватський Дубровник. Турист заявив, що він був більше схожий на "переповнений тематичний парк, а не на стародавнє місто з багатою історією".