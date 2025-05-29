Найнебезпечніші курорти: у яких країнах слід бути обережними з алкоголем

На деяких курортах практикують додавання метанолу в алкогольні напої. Усього 5 чайних ложок цієї речовини, і відпочинок може закінчитися фатально.

У деяких країнах, де легальний алкоголь коштує дорого, метанол навмисно додають в алкоголь як альтернативу етанолу – щоб збільшити кількість напою та більше заробити. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Independent.

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У яких країнах високий ризик отруїтися метанолом

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що найвищий ризик отруєння метанолом у: Лаосі, Камбоджі, В'єтнамі, Таїланді, Індонезії, Коста-Риці, на Фіджі та у Туреччині.

Водночас уряд Австралії називає ширшу небезпечну зону, яка охоплює: Азію, Латинську Америку, Близький Схід, Африку та Східну Європу.

Як уникнути отруєння

Метанол має дуже слабкий запах і не має смаку, тому його практично неможливо розпізнати. Тож слід відвідувати місця лише з хорошим рейтингом та репутацією. Звісно, там теж може бути ризик, проте він значно менший.

Також МЗС Британії радить стерегтися барів, де коктейлі наливають з відкритих пляшок. Міністерство стверджує, що найнадійніший спосіб – пити лише ті напої, які відкривають і розливають при вас. Наприклад, пиво у банці чи склянці.

Крім цього, МЗС попередило остерігатися напоїв, які значно дешевші за середню ринкову ціну. Оскільки далеко не завжди те, що налито в пляшки у супермаркетах, може відповідати опису на етикетці. Тому уважно перевіряйте пломби та надписи.

А ще слід уникати домашнього алкоголю та не брати напої з рук незнайомців.

Симптоми отруєння метанолом

Перші симптоми – нудота, блювота, болі в животі, утруднене дихання, втома, сплутаність свідомості та запаморочення.

– нудота, блювота, болі в животі, утруднене дихання, втома, сплутаність свідомості та запаморочення. Через 12 – 48 годин можуть настати такі симптоми: головні болі, нечіткий зір, проблеми із зором при яскравому світлі, тунельний зір або бачення перешкод.

можуть настати такі симптоми: головні болі, нечіткий зір, проблеми із зором при яскравому світлі, тунельний зір або бачення перешкод. Найнебезпечніші симптоми: повна сліпота, судоми та кома.

У випадку підозри на отруєння метанолом потрібно негайно звернутися за невідкладною медичною допомогою. Перші симптоми – це вже "червоний прапорець", з якими слід піти до лікарні.

У багатьох країнах зловмисники користуються тим, що туристи не знають мови та місцевих правил. Раніше ми попередили про найпоширеніші шахрайські схеми на курортах, щоб ви були готовими до різних підступів.