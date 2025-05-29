В некоторых странах, где легальный алкоголь стоит дорого, метанол намеренно добавляют в алкоголь как альтернативу этанолу – чтобы увеличить количество напитка и больше заработать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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В каких странах высокий риск отравиться метанолом

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что самый высокий риск отравления метанолом в: Лаосе, Камбодже, Вьетнаме, Таиланде, Индонезии, Коста-Рике, на Фиджи и в Турции.

В то же время правительство Австралии называет более широкую опасную зону, которая охватывает: Азию, Латинскую Америку, Ближний Восток, Африку и Восточную Европу.

Как избежать отравления

Метанол имеет очень слабый запах и не имеет вкуса, поэтому его практически невозможно распознать. Поэтому следует посещать места только с хорошим рейтингом и репутацией. Конечно, там тоже может быть риск, однако он значительно меньше.

Также МИД Британии советует остерегаться баров, где коктейли наливают из открытых бутылок. Министерство утверждает, что самый надежный способ – пить только те напитки, которые открывают и разливают при вас. Например, пиво в банке или стакане.

Кроме этого, МИД предупредил остерегаться напитков, которые значительно дешевле средней рыночной цены. Поскольку далеко не всегда то, что налито в бутылки в супермаркетах, может соответствовать описанию на этикетке. Поэтому внимательно проверяйте пломбы и надписи.

А еще следует избегать домашнего алкоголя и не брать напитки из рук незнакомцев.

Симптомы отравления метанолом

Первые симптомы – тошнота, рвота, боли в животе, затрудненное дыхание, усталость, спутанность сознания и головокружение.

– тошнота, рвота, боли в животе, затрудненное дыхание, усталость, спутанность сознания и головокружение. Через 12 – 48 часов могут наступить следующие симптомы: головные боли, нечеткое зрение, проблемы со зрением при ярком свете, туннельное зрение или видение препятствий.

могут наступить следующие симптомы: головные боли, нечеткое зрение, проблемы со зрением при ярком свете, туннельное зрение или видение препятствий. Самые опасные симптомы: полная слепота, судороги и кома.

В случае подозрения на отравление метанолом нужно немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью. Первые симптомы – это уже "красный флажок", с которыми следует пойти в больницу.

Во многих странах злоумышленники пользуются тем, что туристы не знают языка и местных правил. Ранее мы предупредили о самых распространенных мошеннических схемах на курортах, чтобы вы были готовы к различным подвохам.