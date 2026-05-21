Закордон Новини про життя за кордоном Вже з червня: у Польщі змінюють умови виплати 800+, і дехто її втратить
21 травня, 15:17
Вже з червня: у Польщі змінюють умови виплати 800+, і дехто її втратить

Марина Блохіна
Основні тези
  • Уряд Польщі запроваджує нові умови для отримання допомоги 800+, що можуть позбавити виплат значну частину біженців з України.
  • Нові правила вимагають легальної роботи, сплати податків та відвідування польських освітніх закладів дітьми для продовження отримання допомоги.
Уряд Польщі анонсував чергові зміни програми 800+, за якою виплати отримують чимало українців. І вже в червні через нові правила значна частина біженців позбудуться допомоги.

800+ – це державна програма у Польщі, що розрахована на підтримку родин із дітьми. І гроші призначаються на кожну дитину віком до 18 років, незалежно від загального доходу родини. Та для того, аби отримувати допомогу, потрібно відповідати деяким умовам, пише InPoland

Хто може втратити право на виплату 800+?

Вже 31 січня право на виплату допомоги призупинили для громадян України в Польщі, що мають статус UKR. Але для того, аби зберегти право на допомогу, вже з 1 лютого 2026 року вони мали повторно подати заявку на цей розрахунковий період, а також виконати певні умови. 

Важливо! Нові правила поширюються приблизно на 150 000 українців, що прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення. 

Ось які вимоги до продовження виплат:

  • легальна робота у Польщі;
  • сплата податків у країні;
  • діти мають відвідувати польські заклади освіти. 

Чи підвищать суму допомоги на дітей у Польщі?

Польська народна партія (PSL) також пропонує зміни до програми 800+ – а саме підвищення суми виплат. Втім, вони міцно пов'язані з тим, що допомогу будуть отримувати лише діти, батьки яких мають роботу у Польщі. 

За словами міністра інфраструктури Даріуша Клімчака, цілком реально підняти суму допомоги до 1000 злотих на місяць.

Фактично, у Польщі можна було б виплачувати 1000 Плюс замість 800 Плюс, якби гроші йшли до потрібних одержувачів, 
– заявив міністр. 

Також він додав, що система виплат недооцінює людей, що важко працюють. А є випадки, коли люди з високим доходом, навіть понад 20 000 злотих на місяць, все одно отримують допомогу. 

Втім, чимало громадських діячів у Польщі не впевнені, що ці зміни – на краще. Наприклад, Катажина Уберган з Nowej Lewicy критикує ідею, адже переконана, що перерозподіл коштів стане "покаранням для дітей за те, що їхні батьки втратили роботу". 

Втім, наразі індексація виплат – це лише плани. Натомість у ZUS вже підтвердили, що підвищувати суму 2026 року не будуть, пише Infor

Які документи потрібні для того, аби зберегти допомогу 800+?

Батькам дітей у Польщі для збереження допомоги потрібно подати відповідну заяву, і до неї докладаються кілька документів. Ось що саме потрібно:

  • номери PESEL заявника та дитини;
  • інформацію про перетин кордону;
  • підтвердження законності перебування в Польщі;
  • підтвердження професійної активності;
  • довідку про те, що дитина відвідує школу або дошкільний заклад у Польщі.

А ось додаткові документи щодо інвалідності дитини, якщо така є, подавати вже не потрібно – у більшості випадків ця інформація перевіряється у страхових системах.

