Частина українців у Німеччині втратить виплати: хто саме
- Українські біженці в Німеччині можуть втратити виплати, якщо відмовляться від пропозиції роботи, що відповідає їхнім навичкам і здоров'ю.
- Німеччина надає високі соціальні виплати: 563 євро для самотніх, 506 євро для пар, 357-471 євро для дітей, та більші виплати для вагітних і батьків-одинаків.
Частина біженців з України, що отримали тимчасовий захист у Німеччині, можуть залишитися без виплат. Це можливо у випадку, якщо людина відмовиться від однієї пропозиції.
Без виплат можуть залишитися люди у Німеччині, яким призначили цивільну допомогу Bürgergeld. Санкції можливі у випадку, якщо біженці відмовлятимуться від пропозицій про роботу від центру зайнятості, пишуть на офіційному сайті допомоги.
Кого може торкнутися скасування виплат у Німеччині?
Раніше у Німеччині діяла трирівнева штрафна система у випадку відмови від пропозицій роботи від Jobcenter. За першу відмову виплати скорочували на 10%, після другої – на 20%, а згодом і на 30%.
Але зараз умови дещо змінилися. Якщо вакансія повністю відповідає навичкам та стану здоров'я людини, центр зайнятості може скасувати виплати повністю принаймні на один місяць у випадку відмови. Часом застосовується також модель поступового скорочення виплат.
Які виплати отримують українці у Німеччині?
Німеччина – це країна, що пропонує одні з найвищих виплат у всьому Європейському Союзі. Ось скільки можуть отримувати біженці там, пише Germany 4 Ukraine:
- самотні люди – 563 євро;
- пари – по 506 євро;
- діти – 357 – 471 євро залежно від віку;
- вагітні жінки та батьки-одинаки – дещо вищу суму, ніж самотня людина.
Що ще потрібно знати українцям за кордоном?
У Європі почала діяти програма, згідно з якою українці можуть отримати до 2500 євро за повернення до України. Програма AVRR також допомагає з реінтеграцією, а сума допомоги залежить від країни. Наприклад, у Німеччині пропонують суму у 2000 євро, а у Чехії – 1400 євро.
Найвищу виплату за добровільне повернення обіцяють в Ірландії – там заплатять аж 2500 євро. Для того, аби отримати кошти, потрібно звернутися до Міжнародної організації з міграції та оформити заявку, а також підготувати необхідні документи.