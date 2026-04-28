Частина українців у Німеччині втратить виплати: хто саме

Частина біженців з України, що отримали тимчасовий захист у Німеччині, можуть залишитися без виплат. Це можливо у випадку, якщо людина відмовиться від однієї пропозиції.

Без виплат можуть залишитися люди у Німеччині, яким призначили цивільну допомогу Bürgergeld. Санкції можливі у випадку, якщо біженці відмовлятимуться від пропозицій про роботу від центру зайнятості, пишуть на офіційному сайті допомоги.

Кого може торкнутися скасування виплат у Німеччині?

Раніше у Німеччині діяла трирівнева штрафна система у випадку відмови від пропозицій роботи від Jobcenter. За першу відмову виплати скорочували на 10%, після другої – на 20%, а згодом і на 30%.

Але зараз умови дещо змінилися. Якщо вакансія повністю відповідає навичкам та стану здоров'я людини, центр зайнятості може скасувати виплати повністю принаймні на один місяць у випадку відмови. Часом застосовується також модель поступового скорочення виплат.

Які виплати отримують українці у Німеччині?

Німеччина – це країна, що пропонує одні з найвищих виплат у всьому Європейському Союзі. Ось скільки можуть отримувати біженці там, пише Germany 4 Ukraine:

самотні люди – 563 євро;

пари – по 506 євро;

діти – 357 – 471 євро залежно від віку;

вагітні жінки та батьки-одинаки – дещо вищу суму, ніж самотня людина.

Що ще потрібно знати українцям за кордоном?

У Європі почала діяти програма, згідно з якою українці можуть отримати до 2500 євро за повернення до України. Програма AVRR також допомагає з реінтеграцією, а сума допомоги залежить від країни. Наприклад, у Німеччині пропонують суму у 2000 євро, а у Чехії – 1400 євро.

Найвищу виплату за добровільне повернення обіцяють в Ірландії – там заплатять аж 2500 євро. Для того, аби отримати кошти, потрібно звернутися до Міжнародної організації з міграції та оформити заявку, а також підготувати необхідні документи.