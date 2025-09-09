Польща схвалила закон про фінансову допомогу українцям: хто отримає виплати
- Законопроєкт Польщі передбачає виплати для всіх іноземців, які легально перебувають у країні, зокрема українців, через соціальні програми "800+", "Добрий старт" та "Активні батьки".
- Отримання допомоги залежить від професійної активності, з винятком для виховання дітей з інвалідністю, що підтверджується документами.
Рада Міністрів Польщі ухвалила законопроєкт про підтримку українців, який врегулює виплату за соціальними програмами. Документ також визначає умови отримання допомоги.
Про це заявив польський міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кєрвінський, повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.
Хто зможе отримати виплати в Польщі?
Уряд Польщі схвалив законопроєкт, який забезпечує українців виплатами за соцпрограмами. Міністр Марцін Кєрвінський повідомив, що документ є відповіддю на вето президента Кароля Навроцького щодо тимчасового захисту українців.
У цьому законі ми виходимо з двох основних пропозицій: перше – це комплексне регулювання питання виплат для всіх іноземців, які перебувають у Польщі, та комплексне рішення щодо всіх виплат, що виплачуються іноземцям, котрі легально перебувають у Польщі, незалежно від їхньої національності,
– сказав Кєрвінський.
Як пише агентство, закон регулює надання виплат програмами "800+", "Добрий старт" та "Активні батьки". Отримання допомоги залежить від професійної активності в Польщі. Проте винятки стосуються тих, хто виховує дітей з інвалідністю за умови надання відповідної довідки з польських установ.
Усе базуватиметься на даних про сплату внесків до ZUS, у рамках його систем. Ми вдосконалюємо та посилюємо контроль у цій сфері,
– повідомив польський міністр.
Допомога українцям за кордоном: що відомо?
Міністерство праці Німеччини попереджає, що з 2026 року соціальні виплати для безробітних українців можуть бути припинені. Це станеться у разі відмови від запропонованої роботи.
Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про фінансову та медичну підтримку українців, підкресливши першочергову увагу до потреб польських громадян.
В Україні біженці у Польщі мають право на різні соцвиплати. Серед них – допомога пенсіонерам та програма "Сусідська допомога" для людей віком від 60 років, щоб підтримати їх у побутових питаннях.