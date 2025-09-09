Рада Міністрів Польщі ухвалила законопроєкт про підтримку українців, який врегулює виплату за соціальними програмами. Документ також визначає умови отримання допомоги.

Про це заявив польський міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кєрвінський, повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.

Хто зможе отримати виплати в Польщі?

Уряд Польщі схвалив законопроєкт, який забезпечує українців виплатами за соцпрограмами. Міністр Марцін Кєрвінський повідомив, що документ є відповіддю на вето президента Кароля Навроцького щодо тимчасового захисту українців.

У цьому законі ми виходимо з двох основних пропозицій: перше – це комплексне регулювання питання виплат для всіх іноземців, які перебувають у Польщі, та комплексне рішення щодо всіх виплат, що виплачуються іноземцям, котрі легально перебувають у Польщі, незалежно від їхньої національності,

– сказав Кєрвінський.

Як пише агентство, закон регулює надання виплат програмами "800+", "Добрий старт" та "Активні батьки". Отримання допомоги залежить від професійної активності в Польщі. Проте винятки стосуються тих, хто виховує дітей з інвалідністю за умови надання відповідної довідки з польських установ.

Усе базуватиметься на даних про сплату внесків до ZUS, у рамках його систем. Ми вдосконалюємо та посилюємо контроль у цій сфері,

– повідомив польський міністр.

