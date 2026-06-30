Хвиля спеки в Європі рухається на схід: ось в яких країнах прогнозують аномальні температури

В кількох країнах Європи вже оголошують червоні попередження через погоду: хвиля спеки, що накрила континент минулого тижня, поступово рухається на схід. Тож влада закликає людей бути обережними та за можливості залишатися вдома.

Вже у понеділок в деяких частинах Центральної, Східної та Південної Європи зафіксували незвично високу температуру. Над континентом раніше утворився "тепловий купол", і зараз він потрохи зміщається на схід, пише The Guardian.

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В яких країнах Європи скоро стане дуже спекотно?

Червоний рівень попередження про погоду вже оголосили у Польщі, Угорщині, Румунії та на Балканах – в Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеговині. У Європейському центрі середньострокових прогнозів погоди повідомили, що у вівторок температура у Будапешті може перевищити 40 градусів.

Тим часом вчора у Белграді та Будапешті вона вже сягнула 38 та 37 градусів відповідно. У Словаччині також встановили температурний рекорд – температура у південному прикордонному місті досягнула 40,5 градусів – і цим самим побила попередній температурний рекорд, встановлений ще 2007 року.

Наближаються два найважчі дні спеки. Давайте покажемо, що ми здатні на повну національну єдність. Давайте піклуватися один про одного,

– написав прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр в понеділок.

Також угорська влада опублікувала список з більш ніж 2000 центрами з кондиціонерами та охолодженням по всій країні – туди можуть прийти люди, що не мають кондиціонування вдома.

Також в Угорщині тимчасово надали звільнення від правил щодо температури охолоджувальної води біля атомної електростанції Пакш. Дотримуватися їх зараз майже неможливо, а призупинення роботи станції призвело б до різкого скорочення виробництва електроенергії.

Влада країн, де оголосили про червоний рівень небезпеки, закликає громадян залишатися вдома у найспекотніші години для та за можливості не виходити на вулицю.

Де ще температура б'є рекорди?

У Німеччині спека не спадає вже протягом кількох днів – і лише за останні 48 годин у країні зафіксували три нові температурні рекорди. Найвищу температуру зафіксували у громаді Найсмюнде – там стовпчик термометра піднявся до 41,7 градуса за Цельсієм.

Окрім того, через тривалу спеку почала тріскатися та плавитися автомагістраль А2, що з'єднує схід і захід країни. Зараз там утворилися довгі затори, тож водіїв закликають за можливості обирати інші шляхи.