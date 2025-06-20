Небо над Сицилією "почорніло" через виверження вулкана Етна: неймовірне відео

На італійському острові Сицилія знову активізувався вулкан Етна. Для повітряного руху оголосили найвищий рівень небезпеки.

Внаслідок виверження Етни в небі утворилася величезна хмара попелу. Про це пише 24 Канал із посиланням на DPA.

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В Італії знову вивергається Етна

Італійський інститут геофізики та вулканології (INGV) повідомив, що вулкан вивергнувся у четвер 19 червня. Посилення вулканічних поштовхів вчені почали фіксувати напередодні, ввечері середи.

Під час виверження вулкан викинув багато лави та попелу, що призвело до утворення величезної чорної хмари.

Виверження, під час якого з вулкана викидаються лава та попіл, призвело до утворення хмари попелу заввишки близько 6 тисяч метрів,

– мовиться в повідомленні.

Хмара попелу над вулканом Етна: дивіться відео

Довідка. Вулкан Етна – найактивніший вулкан в Європі. Востаннє він вивергався на початку червня цього року.

INGV прогнозує, що хмара попелу буде рухатись на північний схід у напрямку міст Таорміна та Мессіна.

Місцева влада оголосила найвищий рівень небезпеки для повітряного руху.

Тим часом фахівці INGV продовжують спостерігати за ситуацією. Наразі небезпеки для довколишніх населених пунктів немає.