В Індонезії знову виверження вулкана: попіл сягнув 18 кілометрів вгору і закинув села

Вранці 7 липня Індонезію знову сколихнуло потужне виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі. Стовп попелу злетів на 18 кілометрів в небо та засипав довколишні села.

У регіоні запровадили надзвичайний стан. Жителям та туристам заборонено наближатися до кратера ближче ніж на 7 кілометрів, пише 24 Канал з посиланням на AP.

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В Індонезії знову вивергається Левотобі Лакі-Лакі

Вулкан Левотобі Лакі-Лакі, що розташований на висоті 1 584 метри на індонезійському острові Флорес, останній раз вивергався 17 червня. Спочатку виверження досягло висоти приблизно 11 кілометрів над вершиною, а за подальшими оцінками зросло до понад 16 кілометрів.

Під час сьогоднішнього виверження стовп попелу піднявся на висоту 18 кілометрів, засипавши довколишні села.

7 липня вулкан Левотобі Лакі-Лакі знову вивергся / Фото з мережі "X" Badan Geologi

Індонезійське геологічне агентство повідомило, що виверження також спричинило значну лавину палючих газових хмар, які каскадом спустилися зі схилів вулкана.

Нове виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі: дивіться відео

При цьому повідомлень про жертв поки що немає, але влада випустила попередження як для жителів, так і для туристів, радячи їм утриматися від будь-якої діяльності в радіусі 7 кілометрів від кратера вулкана. Також настійно рекомендується носити захисні маски для захисту від вулканічного попелу.



В Індонезії запровадили найвищий рівень тривоги через виверження вулкана Левотобі / Фото з мережі "X" Badan Geologi

Після значного виверження 18 червня Агентство з моніторингу вулканів країни підвищило рівень тривоги до найвищого – зараз нічого не змінилося.