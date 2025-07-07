В Індонезії знову виверження вулкана: попіл сягнув 18 кілометрів вгору і закинув села
- В Індонезії вулкан Левотобі Лакі-Лакі знову вивергся, викинувши стовп попелу на висоту 18 кілометрів.
- Запроваджено надзвичайний стан та заборонено наближатися до кратера ближче ніж на 7 кілометрів.
Вранці 7 липня Індонезію знову сколихнуло потужне виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі. Стовп попелу злетів на 18 кілометрів в небо та засипав довколишні села.
У регіоні запровадили надзвичайний стан. Жителям та туристам заборонено наближатися до кратера ближче ніж на 7 кілометрів, пише 24 Канал з посиланням на AP.
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В Індонезії знову вивергається Левотобі Лакі-Лакі
Вулкан Левотобі Лакі-Лакі, що розташований на висоті 1 584 метри на індонезійському острові Флорес, останній раз вивергався 17 червня. Спочатку виверження досягло висоти приблизно 11 кілометрів над вершиною, а за подальшими оцінками зросло до понад 16 кілометрів.
Під час сьогоднішнього виверження стовп попелу піднявся на висоту 18 кілометрів, засипавши довколишні села.
Індонезійське геологічне агентство повідомило, що виверження також спричинило значну лавину палючих газових хмар, які каскадом спустилися зі схилів вулкана.
Нове виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі: дивіться відео
При цьому повідомлень про жертв поки що немає, але влада випустила попередження як для жителів, так і для туристів, радячи їм утриматися від будь-якої діяльності в радіусі 7 кілометрів від кратера вулкана. Також настійно рекомендується носити захисні маски для захисту від вулканічного попелу.
В Індонезії запровадили найвищий рівень тривоги через виверження вулкана Левотобі / Фото з мережі "X" Badan Geologi
Після значного виверження 18 червня Агентство з моніторингу вулканів країни підвищило рівень тривоги до найвищого – зараз нічого не змінилося.