"Дико і небезпечно": тисячі туристів стікаються до вулкана Етни, що вивергається – шокуючі кадри

Тисячі туристів стікають до гори Етна, щоб побачити драматичне виверження вулкана, коли потоки лави каскадом падають на засніжений ландшафт. Однак, ситуація ускладнюється блокуванням доріг окремими особами, що заважає рятувальним службам отримати доступ до районів, які потребують допомоги.

Місцева влада схарактеризувала туристичну активність на горі Етна як "дику" та "надзвичайно небезпечну". Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Туристи стікаються на Сицилію через виверження Етни

Сальво Кочіна, голова регіональної цивільної оборони Сицилії, виступив із суворим попередженням щодо нещодавнього напливу туристів до регіону Етна, назвавши їхню поведінку "дикою" і "надзвичайно небезпечною".

Кочіна говорив про одноденних мандрівників, яких приваблюють унікальні ландшафти Етни, зазначивши, що багато з них паркують свої автомобілі вздовж вузьких вулиць, що ускладнює доступ для аварійних і рятувальних машин.

При цьому туристи здебільшого ігнорували розпорядження мерів міст, розташованих на схилах вулкана, які закликали їх дотримуватися дистанції щонайменше 500 метрів від лави.

Люди ризикують життям заради приголомшливих кадрів: дивіться відео

Минулих вихідних численні відео, на яких зафіксовані одноденні мандрівники в безпосередній близькості до лавового потоку, набули значної популярності в Інтернеті. На кадрах видно, що туристи стоять в лічених сантиметрах від розплавленої лави, яка розтопила навколишній сніг і утворила струмливий потік, що стікає засніженим схилом.

Я бачив багато кадрів людей, які перебувають у небезпечній близькості від кордону, навіть катаються на лижах. Хоча це візуально вражає, це наражає їх на серйозні ризики,

– сказав мер розташованого неподалік міста Бельпассо Карло Капуто.

За його словами, лава, взаємодіючи зі снігом, може призвести до миттєвого випаровування снігу. Ця взаємодія вивільняє значну теплову енергію, розкидаючи уламки і каміння по навколишніх територіях, що несе небезпеку для людей, які перебувають там.

Виверження вулкана Етна: дивіться відео