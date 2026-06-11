Автобусний рух через "Шегині – Медика" влітку не обмежуватимуть, – Мінрозвитку

Влітку автобусний рух через пункт пропуску "Шегині – Медика" відбуватиметься без обмежень, попри намір Польщі призупинити його.

Про це 11 червня повідомив Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

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Як буде відбуватись рух автобусів на кордоні?

Раніше польська сторона інформувала про намір призупинити оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через ремонт. Рух хотіли обмежити на одному з найбільш завантажених пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

Тому Мінрозвитку громад та Міністерство внутрішніх справ Польщі за сприяння Посольства України в Польщі провели переговори та розв'язали це питання.

Автобусний рух через пункт пропуску "Шегині – Медика" не буде зупинений протягом літнього сезону навіть під час проведення ремонтних робіт,

– заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що завдяки рішенню можна зберегти стабільне транспортне сполучення між країнами.

Кулеба подякував польським колегам та Посольству за конструктивний діалог і швидке розв'язання питання.

Нагадаємо, напередодні водіїв та туристів попереджали, що ремонтні роботи на пункті пропуску "Шегині – Медика" стартують з 15 червня 2026 року та триватимуть до листопада 2027 року. Тим, хто планував їхати автобусом, пропонували інші пункти пропуску, а саме "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова", "Рава-Руська – Гребенне".

До слова, в початку червня пасажиропотік на кордоні почав зростати через настання літнього періоду.