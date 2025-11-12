Як отримати британську візу дешево та швидко: українка розкрила просту інструкцію

Українка, що їхала у Велику Британію, переконана, що звертатися в агенцію для того, аби отримати візу, не потрібно – все можна легко зробити самостійно.

Для того, аби потрапити у Велику Британію, українцям потрібно отримати візу – і українка Євгенія детально розповіла, скільки для цього потрібно грошей та часу, повідомляє 24 Канал з посиланням на jane.prorvina.

Як отримати британську візу?

Українка отримувала візу без агенції – і з'ясувала, що зробити це досить просто. Перший крок – це зайти на сайт gov.uk та обрати розділ "Visit the UK". Там потрібно буде заповнити анкету. Внести потрібно буде наступні дані:

паспортні дані;

ціль візиту;

сімейний стан;

місце роботи;

маршрут поїздки.

Та найскладніше було внести інформацію про усі подорожі за останні десять років,

– поділилася українка.

Після заповнення онлайн-анкети потрібно оплатити візовий збір, і його вартість залежить від тривалості візи. Найкоротша, на шість місяців, обійдеться у 150 євро. Третій крок на шляху отримання візи – це вибір здачі біометричних даних. Українка подавалася на візу в Італії, і центр, який вона обрала, виявився досить дорогим – лише там довелося віддати 270 євро за здачу біометричних даних та ще 125 євро за те, аби залишити паспорт у себе на час розгляду.

Українка розповіла про отримання візи у Велику Британію: дивіться відео

Втім, мама українки подавалася на візу у Києві, і ці кроки для неї були безкоштовні. Та важливо не пропустити ще один крок: до здачі біометричних даних потрібно завантажити документи, перелік яких формується на основі анкети.

Українці знадобилися такі документи:

скани усіх сторінок паспорта;

довідка про залишок на рахунку та про обіг за 6 місяців;

підтвердження легального перебування за кордоном;

Дуже важливо, аби всі документи були англійською, або ж були перекладені на англійську через сертифікованих перекладачів.

Після здачі біометрії я чекала 10 днів, тоді відправила паспорт, і ще через 5 днів паспорт разом з візою вже був у мене,

– додала українка.

