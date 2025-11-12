Укр Рус
12 листопада, 11:53
Як отримати британську візу дешево та швидко: українка розкрила просту інструкцію

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка Євгенія поділилася, що отримати британську візу можна самостійно без агенцій, заповнивши анкету на сайті gov.uk та оплативши візовий збір, вартість якого залежить від тривалості візи.
  • Після заповнення анкети і оплати збору, слід здати біометричні дані, а також підготувати та завантажити документи, які повинні бути англійською або перекладені сертифікованими перекладачами.

Українка, що їхала у Велику Британію, переконана, що звертатися в агенцію для того, аби отримати візу, не потрібно – все можна легко зробити самостійно.

Для того, аби потрапити у Велику Британію, українцям потрібно отримати візу – і українка Євгенія детально розповіла, скільки для цього потрібно грошей та часу, повідомляє 24 Канал з посиланням на jane.prorvina

Як отримати британську візу?

Українка отримувала візу без агенції – і з'ясувала, що зробити це досить просто. Перший крок – це зайти на сайт gov.uk та обрати розділ "Visit the UK". Там потрібно буде заповнити анкету. Внести потрібно буде наступні дані:

  • паспортні дані;
  • ціль візиту;
  • сімейний стан;
  • місце роботи;
  • маршрут поїздки. 

Та найскладніше було внести інформацію про усі подорожі за останні десять років,
 – поділилася українка. 

Після заповнення онлайн-анкети потрібно оплатити візовий збір, і його вартість залежить від тривалості візи. Найкоротша, на шість місяців, обійдеться у 150 євро. Третій крок на шляху отримання візи – це вибір здачі біометричних даних. Українка подавалася на візу в Італії, і центр, який вона обрала, виявився досить дорогим – лише там довелося віддати 270 євро за здачу біометричних даних та ще 125 євро за те, аби залишити паспорт у себе на час розгляду. 

Українка розповіла про отримання візи у Велику Британію: дивіться відео

Втім, мама українки подавалася на візу у Києві, і ці кроки для неї були безкоштовні. Та важливо не пропустити ще один крок: до здачі біометричних даних потрібно завантажити документи, перелік яких формується на основі анкети.

Українці знадобилися такі документи:

  • скани усіх сторінок паспорта;
  • довідка про залишок на рахунку та про обіг за 6 місяців;
  • підтвердження легального перебування за кордоном;

Дуже важливо, аби всі документи були англійською, або ж були перекладені на англійську через сертифікованих перекладачів. 

Після здачі біометрії я чекала 10 днів, тоді відправила паспорт, і ще через 5 днів паспорт разом з візою вже був у мене,
 – додала українка. 

