Як отримати британську візу дешево та швидко: українка розкрила просту інструкцію
- Українка Євгенія поділилася, що отримати британську візу можна самостійно без агенцій, заповнивши анкету на сайті gov.uk та оплативши візовий збір, вартість якого залежить від тривалості візи.
- Після заповнення анкети і оплати збору, слід здати біометричні дані, а також підготувати та завантажити документи, які повинні бути англійською або перекладені сертифікованими перекладачами.
Українка, що їхала у Велику Британію, переконана, що звертатися в агенцію для того, аби отримати візу, не потрібно – все можна легко зробити самостійно.
Для того, аби потрапити у Велику Британію, українцям потрібно отримати візу – і українка Євгенія детально розповіла, скільки для цього потрібно грошей та часу, повідомляє 24 Канал з посиланням на jane.prorvina.
Як отримати британську візу?
Українка отримувала візу без агенції – і з'ясувала, що зробити це досить просто. Перший крок – це зайти на сайт gov.uk та обрати розділ "Visit the UK". Там потрібно буде заповнити анкету. Внести потрібно буде наступні дані:
- паспортні дані;
- ціль візиту;
- сімейний стан;
- місце роботи;
- маршрут поїздки.
Та найскладніше було внести інформацію про усі подорожі за останні десять років,
– поділилася українка.
Після заповнення онлайн-анкети потрібно оплатити візовий збір, і його вартість залежить від тривалості візи. Найкоротша, на шість місяців, обійдеться у 150 євро. Третій крок на шляху отримання візи – це вибір здачі біометричних даних. Українка подавалася на візу в Італії, і центр, який вона обрала, виявився досить дорогим – лише там довелося віддати 270 євро за здачу біометричних даних та ще 125 євро за те, аби залишити паспорт у себе на час розгляду.
Втім, мама українки подавалася на візу у Києві, і ці кроки для неї були безкоштовні. Та важливо не пропустити ще один крок: до здачі біометричних даних потрібно завантажити документи, перелік яких формується на основі анкети.
Українці знадобилися такі документи:
- скани усіх сторінок паспорта;
- довідка про залишок на рахунку та про обіг за 6 місяців;
- підтвердження легального перебування за кордоном;
Дуже важливо, аби всі документи були англійською, або ж були перекладені на англійську через сертифікованих перекладачів.
Після здачі біометрії я чекала 10 днів, тоді відправила паспорт, і ще через 5 днів паспорт разом з візою вже був у мене,
– додала українка.
