Міністерка внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд планує оголосити про зміни до імміграційних правил Великої Британії: вони створені за зразком данської системи, що вважається однією з найсуворіших в усій Європі, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Цікаво Від цін до ставлення до дітей: українка розкрила 5 несподіваних переваг життя в Португалії

Які зміни Велика Британія готує для біженців?

Ще попереднього місяця міністерка внутрішніх справ відправила посадовців з Британії до Данії для вивчення її політики щодо прикордонного контролю та надання притулку. І серед політик, що розглядаються – жорсткі правила Данії щодо возз'єднання сімей та обмеження деяких категорій біженців лише тимчасовим перебуванням, пише BBC.

Деякі з цих нових пропозицій викликали негативне ставлення депутатів від Лейбористської партії – вони назвали це "небезпечним шляхом". Тим часом інші депутати вимагають, аби уряд пішов навіть далі.

У Данії біженці, що особисто стали мішенню з боку іноземного режиму, мають набагато більше шансів отримати захист. А ось ті, що тікають від конфліктів, зазвичай можуть перебувати у країні лише тимчасово, і Данія сама вирішує, які країни є безпечними.

Зокрема, у 2022 році уряд Данії повідомив приблизно 1200 біженців з Дамаска та Сирії, що їхні дозволи на проживання не будуть продовжені – адже країна вважала ці регіони безпечними для біженців.

Окрім того, Велика Британія планує запозичити суворіші правила Данії щодо возз'єднання сімей. Коли біженець, якому надано право на проживання, хоче, аби його партнер чи партнерка приєдналися до нього, потрібно виконати низку вимог. Обом особам має бути 24 роки чи більше, партнер у Данії не повинен отримувати допомогу протягом трьох років, а також повинен надати фінансові гарантії. Окрім того, двоє партнерів мають скласти тест на знання данської мови.

Забороняє Данії возз'єднання сімей і тим, що живуть у житлових масивах, де більше, ніж 50% мешканців мають "незахідне" походження.

Деякі депутати від Лейбористської партії неофіційно заявили медіа, що вони виступатимуть проти впровадження данської імміграційної політики у Британії.

Які новини з-за кордону варто знати?