Українцям доведеться платити більше: популярна країна підіймає ціну на візу в 5 разів

Вже з 1 липня вартість віз у неймовірно популярній серед туристів Японії зросте вперше за практично пів століття. Таким чином країна хоче впоратися зі зростанням витрат на імміграційну систему.

Візовий збір зросте у п'ять разів – і це вдарить по більшості іноземних туристів, що приїздять до країни. Рішення ухвалили на засіданні кабінету міністрів 19 червня, а чинності воно набуде вже 1 липня, пише Euronews.

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Як зміниться вартість в'їзду у Японію?

Протягом тривалого часу вартість одноразової туристичної візи в Японію становила 3000 єн, а ось за багаторазову візу потрібно було заплатити 6000 єн. Та вже зовсім скоро ціни зростуть до 15 000 та 30 000 єн, тобто 87 та 175 євро відповідно.

Найбільший вплив нової візової політики відчують туристи з країн, яким віза потрібна для в'їзду до країни – і з України зокрема.

Японські політики переконані, що таке суттєве підвищення відображає практично 5 десятиліть інфляції та серйозних змін в обмінних курсах. Уряд, за словами міністра закордонних справ Тошіміцу Мотеґі, переглянув тарифи через те, що система вже не відображала реальних витрат на видачу віз та управління усіма імміграційними процедурами.

І навіть після підвищення візові збори Японії, мовляв, залишаються загалом схожими на ті, які стягують деякі західні країни. Одні з найвищих візових зборів зараз мають Німеччина та США.

Чи вплине підвищення ціни візи на кількість туристів?

У Токіо переконані, що навіть підвищення вартості візи у п'ять разів не вплине суттєво на в'їзний туризм. Протягом останніх років у Японії кількість іноземних мандрівників досягла рекордних рівнів. Цьому сприяє і слабка єна, і високий світовий попит на подорожі до Токіо, Осаки та Кіото.

Але підвищення ціни віз – це тільки перший крок набагато масштабнішого пакету імміграційних реформ. Вже 29 травня верхня палата японських парламентів схвалила зміни до Закону про контроль над імміграцією та визнання біженців.

Відтак, уряд матиме повноваження сильно збільшити низку імміграційних зборів, а не тільки візи.