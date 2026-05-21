Все через "погану поведінку" туристів: популярний Таїланд посилює візові правила

Для багатьох мандрівників Таїланд став справжнім раєм, де можна забути про турботи й роботу та зануритися у довгий відпочинок. Ось тільки з цього року він вже не буде таким довгим – адже уряд Таїланду припиняє 60-денну програму безвізового в'їзду аж для 93 країн.

Лише 2024 року Таїланд послабив візові обмеження для того, аби залучити якомога більше іноземних туристів до країни. Втім, вже за 2 роки королівство втомилося від "поганої поведінки" туристів, і тому громадяни аж 93 країн вже не зможуть відпочивати у Таїланді 60 днів, пише CNN.

Чому зміняться правила в'їзду для іноземців у Таїланді?

Таїланд славиться своїми вапняковими островами, білими піщаними пляжами та пишними горами, тож не дивно, що ще десятиліття тому він здобув славу одного з найпопулярніших туристичних напрямків у світі. Тільки 2025 року країну відвідали практично 33 мільйони іноземних мандрівників.

І попри те, що в королівстві оцінили зростання кількості туристів, дуже швидко з'ясувалося, що багато людей використовують 60-денний безвізовий режим для того, аби нелегально працювати, або ж займатися злочинністю. І у Міністерстві закордонних справ Таїланду заявили, що частково нові й жорсткі обмеження обумовлені проблемами національної безпеки, пише The Guardian.

Туристи надали переваги, такі як стимулювання економіки, але нинішня схема дозволила деяким людям експлуатувати її,

– заявила речниця уряду Таїланду Рачада Дханадірек.

Важливо! В останні роки у Таїланді зросла кількість випадків хуліганства саме серед іноземних туристів: вандалізм у храмах, п'яні бійки у барах тощо. Окрім того, багатьох іноземців затримувала місцева поліція за злочини, пов'язані з наркотиками та торгівлею людьми.

Ще одна проблема полягає в тому, що після 2022 року у Таїланді дуже різко зросла кількість російських туристів – зараз вони складають четверту за кількістю групу відвідувачів країни. Причина проста: Таїланд, на відміну від багатьох європейських країн, не змінив візові правила для власників російських паспортів після повномасштабного вторгнення.

І популярність Таїланду серед росіян призвела до того, що вони часто перевищують термін своїх віз.

Як саме зміняться візові правила?

Раніше програма безвізового в'їзду передбачала 60 днів перебування у країні для мандрівників з 93 країн та територій. Відтепер дозволено буде лише 30-денне безвізове перебування, а деяким громадянам навіть доведеться отримати візи після прибуття.

До програми про безвізовий в'їзд входила також і Україна – тож зараз українці можуть перебувати у Таїланді на відпочинку лише 30 днів без потреби оформлювати візу.

Також нові правила торкнулися таких країн: Андорра, Бахрейн, Бразилія, Бруней, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Індонезія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Кувейт, країни Балтії, Ліхтенштейн, Люксембург, Малайзія, Мальдіви, Нова Зеландія, Оман, Філіппіни, Польща, Португалія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Туреччина, ОАЕ, Велика Британія, Перу, Гонконг, В'єтнам, Болгарія, Кіпр, Індія, Казахстан, Мальта, Румунія, Узбекистан, Китай, Росія та інші.

Що ще потрібно знати перед поїздкою до Таїланду?

Величезна кількість туристів у Таїланді призвела й до деяких інших змін – наприклад, правил продажу алкоголю. Зокрема, вже з березня 2026 року продають його не всім – продавець може спершу вимагати пройти перевірку на тверезість. Тестів є кілька, але усі вони суворо регламентовані. Є, наприклад, такі:

піднести палець до носа з закритими очима;

пройти по прямій лінії та різко повернутися;

постояти на одній нозі.

Якщо перевірку пройти не вдасться, тоді алкоголь просто не продадуть.