"Залиште її на місці": влада Брюгге закликала туристів не розбирати вулиці на сувеніри

Влада Брюгге закликає туристів припинити крадіжки бруківки з вулиць міста. Крадіжки становлять небезпеку для пішоходів.

Відвідувачам нагадують про необхідність поважати інфраструктуру міста і зберігати його історичний шарм. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Brussels Times.

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Туристів закликають не красти бруківку з вулиць Брюгге

Влада повідомляє про тривожну тенденцію в історичному центрі Брюгге, де крадіжки бруківки стають все більш поширеним явищем. Щомісяця десятки таких каменів зникають з визначних пам'яток, серед яких Мінневатер, Вісмаркт, Гранд-Плас і музей Грютхюзе.

Мерія Брюгге висловила занепокоєння щодо питань безпеки після серії крадіжок, які залишили прогалини в інфраструктурі міста. Чиновники попереджають, що ці зниклі камені становлять значну небезпеку для пішоходів.

Ми просимо лише поваги. Ходити по Брюгге – значить ступати по багатовіковій історії. Будь ласка, залиште ці камені там, де їм і місце,

– заявив член міської ради Френкі Демон.

За його словами, робітникам постійно доводиться заповнювати отвори й замінювати відсутній брукняк. Це обходиться близько 200 євро за квадратний метр.

Тим часом з Польщі депортували українця, який розмахував києм у закладі.