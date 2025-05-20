3 червня розпочинається черговий сезон "Літнього кінотеатру". Організатор події, кінотеатр "Кінотека", анонсує репертуар – від кінокласики до найбільш очікуваних прем'єр, пише 24 Канал з посиланням на warszawa.naszemiasto.

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Варшава пропонує безплатні кіносеанси протягом літа

Починаючи з червня і до вересня, щовівторка, щочетверга та щосуботи на площі Кінотеатру в самому центрі столиці відбуватимуться регулярні кінопокази просто неба.

Вхід на всі покази безплатний. У разі несприятливих погодних умов покази будуть перенесені до кінотеатру, щоб забезпечити продовження шоу. Покази у червні та липні розпочинатимуться о 21:30, а у серпні та вересні – раніше, о 20:30, що збігається із заходом сонця.

Зона перегляду відкриватиметься за 2 години до початку кожного сеансу, тому відвідувачів заохочують приходити заздалегідь, щоб мати змогу зайняти найкращі місця. Оскільки кількість шезлонгів обмежена. Також варто взяти з собою теплий одяг або пледи для додаткового комфорту під час показів.



Кінотеатр просто неба / Ілюстративне фото Unsplash

У 2023 році компанія "Kinoteka" запустила проєкт LOT Kino Letnie, метою якого є промоція різноманітного незалежного кіно. Ініціатива також прагне створити сприятливе середовище для кінопоказів просто неба в самому центрі Варшави.

Тим часом у Сені дозволять плавати жителям та гостям.