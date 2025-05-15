Міська голова Парижа Анн Ідальго заявила, що жителі та гості Парижа зможуть купатися в семи місцях річки Сена. Про це пише 24 Канал із посиланням на le journal de Montreal.

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Коли та де Сену відкриють для купання

Після рішення Франції проводити частину програми Літньої Олімпіади-2024 на річці Сена, яка протікає через центр Парижа, якість води у ній місяцями була у фокусі уваги.

Нещодавно Ідальго повідомила, що громадськості дозволять купатися від 5 липня 2025. Можна буде поплавати в семи місцях, які тепер вважаються безпечними для купання.

Плавання під час Ігор не було самоціллю. Зробити Сену придатною для купання – це насамперед відповідь на виклик пристосування до зміни клімату, а також підвищення якості життя,

– пояснила вона.

Де можна буде купатися? Плавати в Сені можна буде на морській базі Брас-Марі в історичному центрі міста, а також у районах Гренель навпроти острова Іль-о-Сігнь, недалеко від Ейфелевої вежі, та в Берсі. Під час дощу плавати в річці заборонятимуть.

Місцева влада пообіцяла, що якість води перевірятимуть щодня, і якщо плавати стане небезпечно – про це повідомлять.

Слід зазначити, що у 2024 році Париж назвали кращим містом для відпочинку.