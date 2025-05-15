Городской голова Парижа Анн Идальго заявила, что жители и гости Парижа смогут купаться в семи местах реки Сена. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на le journal de Montreal.

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Когда и где Сену откроют для купания

После решения Франции проводить часть программы Летней Олимпиады-2024 на реке Сена, которая протекает через центр Парижа, качество воды в ней месяцами было в фокусе внимания.

Недавно Идальго сообщила, что общественности позволят купаться от 5 июля 2025. Можно будет поплавать в семи местах, которые теперь считаются безопасными для купания.

Плавание во время Игр не было самоцелью. Сделать Сену пригодной для купания – это прежде всего ответ на вызов приспособления к изменению климата, а также повышение качества жизни,

– объяснила она.

Где можно будет купаться? Плавать в Сене можно будет на морской базе Брас-Мари в историческом центре города, а также в районах Гренель напротив острова Иль-о-Сигнь, недалеко от Эйфелевой башни, и в Берсе. Во время дождя плавать в реке будут запрещать.

Местные власти пообещали, что качество воды будут проверять ежедневно, и если плавать станет опасно – об этом сообщат.

Следует отметить, что в 2024 году Париж назвали лучшим городом для отдыха.