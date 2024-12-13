Судячи з відгуків у мережі, це місто справді заслужило звання найкращого. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Express.
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Яке європейське місто найкраще для відпочинку
Дослідницька компанія Euromonitor International опублікувала щорічне дослідження найкращих міських відпочинків.
Індекс оцінює 55 факторів у шести ключових сферах:
- продуктивність туризму,
- туристична інфраструктура,
- туристична політика та привабливість,
- здоров’я та безпека,
- стійкість,
- економіка.
З огляду на всі пункти, найкращим містом для відпочинку у 2024 році стала столиця Франції.
Зауважимо, що Париж був домом для Олімпійських ігор цього літа та зумів відновити Нотр-Дам, який нещодавно відчинив свої двері для відвідувачів.
Париж – найкраще місце для відпочинку 2024 / Pexels
Друге місце після Парижа посів Мадрид, а на третьому – столиця Японії.
10 найкращих міст світу за версією Euromonitor International:
- Париж;
- Мадрид;
- Токіо;
- Рим;
- Мілан;
- Нью-Йорк;
- Амстердам;
- Сідней;
- Сінгапур;
- Барселона.