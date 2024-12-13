Судячи з відгуків у мережі, це місто справді заслужило звання найкращого. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Express.

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Яке європейське місто найкраще для відпочинку

Дослідницька компанія Euromonitor International опублікувала щорічне дослідження найкращих міських відпочинків.

Індекс оцінює 55 факторів у шести ключових сферах:

  • продуктивність туризму,
  • туристична інфраструктура,
  • туристична політика та привабливість,
  • здоров’я та безпека,
  • стійкість,
  • економіка.

З огляду на всі пункти, найкращим містом для відпочинку у 2024 році стала столиця Франції.

Зауважимо, що Париж був домом для Олімпійських ігор цього літа та зумів відновити Нотр-Дам, який нещодавно відчинив свої двері для відвідувачів.

Ейфелева вежа в Парижі
Париж – найкраще місце для відпочинку 2024 / Pexels

Друге місце після Парижа посів Мадрид, а на третьому – столиця Японії.

10 найкращих міст світу за версією Euromonitor International:

  1. Париж;
  2. Мадрид;
  3. Токіо;
  4. Рим;
  5. Мілан;
  6. Нью-Йорк;
  7. Амстердам;
  8. Сідней;
  9. Сінгапур;
  10. Барселона.