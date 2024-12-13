Судячи з відгуків у мережі, це місто справді заслужило звання найкращого. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Express.

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Яке європейське місто найкраще для відпочинку

Дослідницька компанія Euromonitor International опублікувала щорічне дослідження найкращих міських відпочинків.

Індекс оцінює 55 факторів у шести ключових сферах:

продуктивність туризму,

туристична інфраструктура,

туристична політика та привабливість,

здоров’я та безпека,

стійкість,

економіка.

З огляду на всі пункти, найкращим містом для відпочинку у 2024 році стала столиця Франції.

Зауважимо, що Париж був домом для Олімпійських ігор цього літа та зумів відновити Нотр-Дам, який нещодавно відчинив свої двері для відвідувачів.



Париж – найкраще місце для відпочинку 2024 / Pexels

Друге місце після Парижа посів Мадрид, а на третьому – столиця Японії.

10 найкращих міст світу за версією Euromonitor International: