Найнебезпечніший вулкан світу прокидається після 50 років тиші: ось де він

Вулкан, що востаннє вивергався 1982 року та забрав життя тисяч людей, зараз знову демонструє моторошну активність.

Вулкан Ель-Чичон, що також відомий як Чичонал, розташований у Мексиці, і його активність викликає чимале занепокоєння у місцевих мешканців – передусім через те, що останнє виверження було дуже трагічним, повідомляє Express.

Що відомо про виверження Ель-Чичона 1982 року?

Особливо відомим вулкан Ель-Чисон зробило виверження 1982 року – тоді цей вулкан вважали сплячим, але за тиждень він вивергнувся тричі – 29 березня, 3 та 4 квітня. Під час виверження в атмосферу вивільнилася неймовірно велика кількість діоксиду сірки та пірокластичного матеріалу.

Потужне виверження магми зруйнувало лавовий купол на вершині, і потоки лави спустошили територію на приблизно 8 кілометрів навколо вулкана. Виверження повністю знищило 9 сіл, а 1900 людей загинули.

Згодом утворився новий кратер шириною 1 кілометр та глибиною близько 300 метрів, і зараз він містить кисле кратерне озеро. А товщина попелу, що вкрив території навколо, досягала 40 сантиметрів.

Але руйнування вплинули не лише на села поряд – виверження Ель-Чичона спустошило посіви кави, какао, бананів та ферми великої рогатої худоби. Окрім того, магма та лава утворили природні дамби вздовж річки Ріо-Магдалено, що зруйнувало ключову інфраструктуру неподалік.

Цікаво! Вважається, що загальні збитки від виверження вулкана Ель-Чичон складають 55 мільйонів доларів США – а наразі це еквівалентно 132 мільйонам доларів).

Що відомо про нову активність вулкана?

У 2026 році вулканологи, що спостерігають за активністю смертоносного Ель-Чичона, помітили тривожні зміни під поверхнею землі, а також всередині самого вулкана. І ознаки вказують на те, що агресивна та активна фаза вулкана повертається.

Послідовний рух у кратері вперше зафіксували ще в другій половині 2025 року, а також там спостерігається підвищена температура та газ, що спричиняє видимі бульбашки, а також утворення сірки, пише Green Matters.

Температура дна озера, що утворилося у кратері вулкана, також різко зросла. Гаряча магма підіймається та контактує з водою під землею – і саме це створює пару та тиск, що зрештою призводить до виверження.

Втім, попри ці ознаки, місцеві вчені переконані, що причин для паніки немає – такі зміни є досить поширеним явищем для активних вулканів, і зовсім необов'язково сигналізують про неминуче виверження. Втім, за ситуацією все ще пильно слідкують.

Що ще слід знати туристам і мандрівникам?