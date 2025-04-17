Можливі штрафи та арешт: у Польщі заборонили фотографувати 25 тисяч об'єктів
- У Польщі заборонено фотографувати близько 25 тисяч стратегічних об'єктів, включаючи місця виробництва та зберігання зброї.
- Порушників можуть оштрафувати на суму від 5 до 20 тисяч злотих або заарештувати до 30 діб, а також конфіскувати пристрій, на який здійснювалася зйомка.
У Польщі ввели покарання за фотографування стратегічних об'єктів країни. Порушників очікують серйозні наслідки.
Згідно з новими правилами, у Польщі заборонено фотографувати близько 25 тисяч стратегічних об'єктів країни. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Polskie Radio.
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Що підпадає під заборону
Тепер не можна фотографувати інфраструктуру, де виробляють, ремонтують та зберігають зброю, військову техніку та боєприпаси. На усіх локаціях розмістять спеціальний біло-червоний знак з написом "Фотозйомка заборонена".
Голова Генерального штабу Польщі Веслав Кукула, пояснив, що це через зростання випадків диверсій в країні. За його словами, нині у Польщі посилена ворожа діяльність, яка спрямована на отримання конфіденційної інформації про критичну інфраструктуру.
Тобі заборона на фотографування стратегічних об'єктів – логічний крок.
Це звичаї та закони, які діють у багатьох країнах. Фактично вони допоможуть посилити нашу стійкість, стійкість нашої інфраструктури, стійкість наших Збройних сил і ускладнять діяльність потенційного супротивника, який може загрожувати нашій безпеці,
– сказав Кукула.
За порушення правил передбачені штрафи від 5 до 20 тисяч злотих штрафу (від 54,76 тисячі до 219 тисяч гривень), і арешт до 30 діб.
Також правоохоронці можуть конфіскувати пристрій, на який порушник знімав об'єкт.
Нагадаємо, що у січні цього року пункти пропуску Польщі отримали статус критичної інфраструктури.