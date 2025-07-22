Після 13-річної перерви: Wizz Air повертається до Варшави й запускає одразу 11 нових рейсів

Угорський лоукостер Wizz Air відновить роботу в аеропорту "Варшава-Модлін" після 13-річної перерви. Авіакомпанія оголосила одразу про відкриття 11 нових маршрутів.

Як пише 24 Канал з посиланням на сторінку Wizz Air в Instagram, незабаром з другого аеропорту польської столиці можна буде полетіти в Італію, Грецію, Іспанію і не тільки. Детальніше про нові напрямки – далі у матеріалі!

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Wizz Air запускає 11 нових маршрутів з Варшави

Авіакомпанія оголосила, що з грудня 2025 року пасажири зможуть літати до кількох нових напрямків з аеропорту "Варшава-Модлін":

Мілан-Бергамо (Італія); Альгеро (Італія); Бріндізі (Італія); Палермо (Італія); Афіни (Греція); Барселона (Іспанія); Берген (Норвегія); Валлетта (Мальта); Софія (Болгарія); Пафос (Кіпр); Кишинів (Молдова).



Wizz Air відкриває 11 маршрутів з Польщі / Фото з інстаграму Wizz Air

За словами представника авіакомпанії Роланда Тішнера, Wizz Air має намір розширити свою діяльність в аеропорту, додавши два нових літаки Airbus Neo. Це розширення дозволить лоукостеру запровадити нові рейси на регулярній основі.

Після успішних переговорів, обговорень та досягнення згоди з керівництвом аеропорту Модлін, ми збираємося розгорнути два нові літаки Airbus Neo в аеропорту Модлін, починаючи з грудня,

– заявив Тішнер.

Продаж квитків ще не розпочався, але серед мандрівників, які шукають бюджетні варіанти перельоту до зручних пунктів призначення поблизу українського кордону, вже сформувався ажіотажний попит.

До слова, раніше Wizz Air заявила про запуск 6 нових рейсів з Бухаресту.