Якраз для відпусток українців: Wizz Air запускає 6 нових маршрутів з сусідньої країни
- Wizz Air оголосила про відкриття 6 нових маршрутів з аеропорту "Бухарест-Отопені".
- Це особливо привабливо для українців, які планують подорожі за кордон.
Угорський лоукостер Wizz Air офіційно оголосив про відкриття 6 нових маршрутів з аеропорту "Бухарест-Отопені". Це найбільш завантажений міжнародний аеропорт Румунії.
Нові рейси Wizz Air з Бухареста – гарна можливість для українців, які прагнуть подорожувати за кордон. Деталі про напрямки розповідає 24 Канал з посиланням на Instagram лоукостера.
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Wizz Air запускає нові рейси з Бухаресту
Так, авіакомпанія повідомила про плани розширити свою маршрутну сітку, що дозволить мандрівникам літати з Бухареста до кількох європейських міст у найближчому майбутньому:
- Порту, Португалія;
- Пескара, Італія;
- Бриндізі, Італія;
- Кельн, Німеччина;
- Гданськ, Польща;
- Братислава, Словаччина.
Нові рейси мають розпочати виконуватися наприкінці жовтня 2025 року. Конкретні графіки польотів та ціни – наразі не розголошували.
Загалом лоукостер літає з Бухареста до понад 70 міст світу, й не лише в межах Європи. А днями Wizz Air заявила про запуск ще 8 рейсів з аеропорту Сучави.