Якраз для відпусток українців: Wizz Air запускає 6 нових маршрутів з сусідньої країни

Угорський лоукостер Wizz Air офіційно оголосив про відкриття 6 нових маршрутів з аеропорту "Бухарест-Отопені". Це найбільш завантажений міжнародний аеропорт Румунії.

Нові рейси Wizz Air з Бухареста – гарна можливість для українців, які прагнуть подорожувати за кордон. Деталі про напрямки розповідає 24 Канал з посиланням на Instagram лоукостера.

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Wizz Air запускає нові рейси з Бухаресту

Так, авіакомпанія повідомила про плани розширити свою маршрутну сітку, що дозволить мандрівникам літати з Бухареста до кількох європейських міст у найближчому майбутньому:

Порту, Португалія; Пескара, Італія; Бриндізі, Італія; Кельн, Німеччина; Гданськ, Польща; Братислава, Словаччина.

Нові рейси мають розпочати виконуватися наприкінці жовтня 2025 року. Конкретні графіки польотів та ціни – наразі не розголошували.

Загалом лоукостер літає з Бухареста до понад 70 міст світу, й не лише в межах Європи. А днями Wizz Air заявила про запуск ще 8 рейсів з аеропорту Сучави.