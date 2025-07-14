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Закордон Туризм Якраз для відпусток українців: Wizz Air запускає 6 нових маршрутів з сусідньої країни
14 липня, 15:09
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Якраз для відпусток українців: Wizz Air запускає 6 нових маршрутів з сусідньої країни

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Wizz Air оголосила про відкриття 6 нових маршрутів з аеропорту "Бухарест-Отопені".
  • Це особливо привабливо для українців, які планують подорожі за кордон.

Угорський лоукостер Wizz Air офіційно оголосив про відкриття 6 нових маршрутів з аеропорту "Бухарест-Отопені". Це найбільш завантажений міжнародний аеропорт Румунії.

Нові рейси Wizz Air з Бухареста – гарна можливість для українців, які прагнуть подорожувати за кордон. Деталі про напрямки розповідає 24 Канал з посиланням на Instagram лоукостера.

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Wizz Air запускає нові рейси з Бухаресту

Так, авіакомпанія повідомила про плани розширити свою маршрутну сітку, що дозволить мандрівникам літати з Бухареста до кількох європейських міст у найближчому майбутньому:

  1. Порту, Португалія;
  2. Пескара, Італія;
  3. Бриндізі, Італія;
  4. Кельн, Німеччина;
  5. Гданськ, Польща;
  6. Братислава, Словаччина.

Нові рейси мають розпочати виконуватися наприкінці жовтня 2025 року. Конкретні графіки польотів та ціни – наразі не розголошували.

Загалом лоукостер літає з Бухареста до понад 70 міст світу, й не лише в межах Європи. А днями Wizz Air заявила про запуск ще 8 рейсів з аеропорту Сучави.