Більше ніколи не загубитеся: українка показала лайфхак для метро у Варшаві

Чимало людей живуть у містах, де метро немає – і тому легко губляться, коли опиняються в ньому. Та зорієнтуватися в підземних переходах варшавського метро досить легко, якщо знати один лайфхак.

Варшавське метро – одне з найбільш новітніх в Європі та єдине у Польщі. Воно складається з двох ліній, але часто зорієнтуватися у виходах з нього досить складно. Та 24 Канал з посиланням на тікток erikos_kokos пояснює, як легко зрозуміти, де вам потрібно виходити.

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Лайфхак, як орієнтуватися у варшавському метро

Українка, що живе у Варшаві, розповіла, що дізналася про одну "фішку", за допомогою якої тепер може легко орієнтуватися в метро та ніколи не губиться. На виходах з кожної станції є цифри – і чимало людей навіть не знають, що вони означають.

Я якось питала в чоловіка, що це за цифри на виходах. Який сенс їх нумерувати, якщо ніде немає вказівок у стилі: "Вам на 5-й вихід", всі орієнтуються по вулицях, – поділилася блогерка.

Українка пояснила, як не губитися у варшавському метро: дивіться відео

Та для людей, які у місті не так довго, назви вулиць можуть бути ще незнайомі, і тому швидко зорієнтуватися досить складно. На щастя, запам'ятовувати усі вулиці необов'язково – є набагато простіший спосіб.

Як зорієнтуватися у варшавському метро:

побудуйте маршрут в Google Maps;

подивіться, на який вихід потрібно йти – він буде вказаний біля назви станції.

Це нова функція – тому якщо на вашому смартфоні все ще не з'являється номер, потрібно оновити застосунок з картами.

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