Варшавское метро – одно из самых новых в Европе и единственное в Польше. Оно состоит из двух линий, но часто сориентироваться в выходах из него достаточно сложно. И 24 Канал со ссылкой на тикток erikos_kokos объясняет, как легко понять, где вам нужно выходить.

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Лайфхак, как ориентироваться в варшавском метро

Украинка, живущая в Варшаве, рассказала, что узнала об одной "фишке", с помощью которой теперь может легко ориентироваться в метро и никогда не теряется. На выходах из каждой станции есть цифры – и многие даже не знают, что они означают.

Я как-то спрашивала у мужа, что это за цифры на выходах. Какой смысл их нумеровать, если нигде нет указаний в стиле: "Вам на 5-й выход", все ориентируются по улицам, – поделилась блогерша.

Украинка объяснила, как не теряться в варшавском метро: смотрите видео

Но для людей, которые в городе не так долго, названия улиц могут быть еще незнакомы, и поэтому быстро сориентироваться достаточно сложно. К счастью, запоминать все улицы необязательно – есть гораздо более простой способ.

Как сориентироваться в варшавском метро:

постройте маршрут в Google Maps;

посмотрите, на какой выход нужно идти – он будет указан возле названия станции.

Это новая функция – поэтому если на вашем смартфоне все еще не появляется номер, нужно обновить приложение с картами.

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