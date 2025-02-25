Це як червона ганчірка для бика: що найбільше привертає увагу крадіїв в подорожах

Ніхто не хоче втратити речі під час мандрівки. Проте мало хто знає, що перше, що може призвести до небажаних проблем – яскрава валіза.

Так, дизайнерська або занадто яскрава валіза є приманкою для крадіїв. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Чому не слід купувати модну валізу

Шахзад Алі, експерт із безпеки та генеральний директор Get Licensed, поділився своїми найкращими порадами щодо збереження багажу під час подорожі.

Він зауважив, що велике значення відіграє валіза, у яку складені речі. Для того, щоб вона не привертала зайву увагу, вона повинна бути максимально простою. Бажано навіть поношеною.

Хоча нова барвиста валіза може виглядати більш модно, вона буде привабливою не тільки для вас. Валізу краще вибрати більш звичайну на вигляд, а по можливості поношену – щоб не виділятися з натовпу. І взяти до неї якісний замок,

– сказав експерт.

Поради щодо пакування речей перед мандрівкою

Шахзад Алі порадив розділити речі на 3 категорії:

Надзвичайно цінні. Такі як документи, кредитні картки, мобільні телефони та великі суми готівки;

Такі як документи, кредитні картки, мобільні телефони та великі суми готівки; Цінні. Такі як ювелірні вироби та інші дорогі речі;

Такі як ювелірні вироби та інші дорогі речі; Менш цінні. Такі як одяг і засоби догляду.

Надзвичайно цінні предмети, якими не потрібно часто користуватися в аеропорту, слід покласти в пояс для грошей і носити завжди на собі. Більші предмети, такі як ноутбуки та планшети, можна помістити в ручну поклажу.

Цінні речі, такі як ювелірні вироби, слід стратегічно заховати у вашому багажі серед менш цінних предметів, таких як одяг,

– сказав експерт.

А ті предмети, які ви будете регулярно використовувати в аеропорту, слід покласти в невелику сумочку або поясний рюкзак, який завжди повинен бути перед вами.